Lega, cosa farà Matteo Salvini?/ Coalizione di Centrodestra in bilico: ipotesi alleanza con M5s, la Meloni...

Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle

La domanda che si pongono in molti nelle ultime ore è la seguente: cosa farà adesso la Lega di Matteo Salvini? E’ saltato il “governo del cambiamento” con il Movimento 5 Stelle per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Paolo Savona come nuovo ministro dell’Economia e ora è tutto da scrivere il futuro assetto tra le forze politiche. Matteo Salvini ha già annunciato che non voterà, e anzi contrasterà, il governo neutrale guidato da Carlo Cottarelli, previsto per portare il paese alle prossime elezioni, ma per il momento non è stata presa una posizione netta riguardo l’accusa di impeachment al capo dello Stato per la sua condotta, contrariamente a quanto fatto da Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. E in vista del nuovo voto restano da valutare alleanze e coalizioni: il Centrodestra è ancora unito o con il Movimento 5 Stelle è sbocciato l’amore?

LEGA, COSA FARA' MATTEO SALVINI?

Matteo Salvini ha annunciato che se Silvio Berlusconi e Forza Italia voteranno la fiducia a Carlo Cottarelli il centrodestra salterà. Una ipotesi che però non è da prendere in considerazione, con Giorgio Mulè che ha affermato: "Il centrodestra deve essere unito oppure non è centrodestra. Non voteremo Cottarelli. Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario". Posizione ribadita da Anna Maria Bernini: "Gli italiani devono poter tornare al più presto alle urne, sanando con il voto una crisi politica e istituzionale senza precedenti. È evidente quindi che non voteremo un eventuale governo Cottarelli". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha confermato: "Carlo Cottarelli non avrà la fiducia di Fratelli d’Italia al cento per cento". Nonostante ciò, la tensione in area Centrodestra resta e negli ultimi giorni non sono mancate le frecciatine tra le parti. E attenzione al possibile asse con il M5s: fonti pentastellate ma anche del Carroccio hanno affermato che non è da escludere una alleanza in vista della prossima tornata elettorale.

