M5s, cosa farà Luigi Di Maio?/ No alla fiducia a Cottarelli e niente consultazioni: asse con la Lega?

M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni

Luigi Di Maio (LaPresse)

Cosa farà ora il Movimento 5 Stelle? Clima di altissima tensione al Quirinale il giorno dopo la formazione del “governo del cambiamento” tra M5s e Lega, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha posto il veto sulla nomina a ministro dell’Economia del professore Paolo Savona. Luigi Di Maio, così come Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ha annunciato che chiederà l’impeachment per il capo dello Stato e la forza politica pentastellata è pronta a vivere una campagna elettorale focosa. Fonti M5s hanno annunciato che non voteranno la fiducia a Carlo Cottarelli, premier incaricato dal presidente della Repubblica, e non parteciperà neanche alle consultazioni. Ma c’è di più: Luigi Di Maio e Matteo Salvini potrebbero stringere una alleanza in vista del voto in programma a settembre-ottobre. La conferma arriva da fonti del Carroccio riportate da You Trend, un asse che non è da escludere data anche la situazione di tensione tra Salvini e Silvio Berlusconi.

DI STEFANO: "GOVERNO NASCE GIA' MORTO"

Giungono conferme su tutta la linea da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, con Manlio Di Stefano che ha ribadito la volontà di mettere in stato d'accusa Sergio Mattarella: “Noi applicheremo l’articolo 90 della Costituzione che prevede che si possa mettere in stato d’accusa il presidente della Repubblica perché non ha agito nell’ambito delle sue prerogative, è evidente questo. Non lo dicono Luigi Di Maio o Manlio Di Stefano, ma chi la Costituzione l’ha scritta. Alto tradimento? Mi sembra evidente: non fare partire un governo dopo le elezioni nonostante ci siano le condizioni per farlo partire significa aver tradito i 17 e rotti milioni di persone che hanno votato”. E sottolinea: “Il Presidente ha dei limiti che sono quelli della non ingerenza politica, che ieri ha evidentemente totalmente ignorata”. Infine, una battuta sul nuovo governo "neutrale" a guida Carlo Cottarelli: “Non voteremo la fiducia, non andremo a Consultazioni: secondo Mattarella, Conte non era scelto dagli italiani e poi impone un presidente che ha scelto lui direttamente e guarda caso è esponente del Fondo Monetario Internazionale. E’ un governo che nasce già morto”.

© Riproduzione Riservata.