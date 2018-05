Retroscena Mattarella: propose Giorgetti a Lega-M5s?/ "Salvini disse che non avrebbe avuto peso di Savona"

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Matteo Salvini è stato chiaro: "Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Il giorno dopo la fumata nera per il Governo M5s-Lega dopo il veto di Sergio Mattarella su Paolo Savona, il leader del Carroccio ha commentato la presa di posizione di Forza Italia e dell'alleato Silvio Berlusconi: "Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e osserviamo con preoccupazione l'evolversi della situazione politica. Come sottolineato dal Presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese. Il movimento Cinquestelle che parla di impeachment e' come sempre irresponsabile", questa la nota pubblicata dagli Azzurri. E Salvini ha tenuto a sottolineare: “Se Berlusconi vota il Governo Cottarelli, addio all’alleanza. La nota pubblicata ieri era la stessa pubblicata da Renzi e dal Partito Democratico”. Continua il segretario del Carroccio all'arrivo alla Camera: “Berlusconi ha sbagliato a difendere Mattarella. Provate a chiedere agli italiani se vogliono un governo per i loro problemi o per altro. Io sono incazzato nero oggi, quindi ora voglio essere arrabbiato: a mente fredda ragioneremo su tutto il resto. L’arbitro non ha fatto l’arbitro”.

SALVINI: "MAI PENSATO ALL'USCITA DALL'EURO"

Il Segretario del Carroccio nel corso di una lunga diretta su Facebook ha parlato ai suoi elettori ed ha sottolineato le motivazioni che hanno portato alla fumata nera per il Governo “del cambiamento”: “Chi ha detto che vogliamo uscire dall’euro? Non è nei nostri progetti, non era nel contratto di Governo e non era nella menta di Paolo Savona. Nel nostro programma c’era la revisione del sistema bancario e della tassazione”. Continua Matteo Salvini, sottolineando il veto su Paolo Savona: “Avremmo potuto mettere chiunque, ma non sarebbe stato accettato senza il gradimento della comunità economica internazionale e di alcune cancellerie europee”. Sottolinea il segretario della Lega: “E’ una cosa fuori dal mondo e dalla democrazia: Savona ci avrebbe garantito che l’Europa sarebbe tornata a darci ascolto, infatti una persona diversa non avrebbe avuto lo stesso ascolto”. Infine, l’accusa a Sergio Mattarella: “Il problema è che Mattarella ha detto no a una idea, non a un nome: Savona avrebbe garantito che l’Italia tornasse a contare”.

IL RETROSCENA GIORGETTI

Il Corriere della Sera riporta un interessante retroscena sulla trattativa tra Luigi Di Maio, Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul ministero dell’Economia. Il quotidiano di via Solferino rivela che il capo dello Stato ha provato a chiedere: “Perché non volete Giorgetti?”. Indicato come sottosegretario nella squadra di ministri di Giuseppe Conte, il numero due del Carroccio è stato indicato per la poltrona del Tesoro da Mattarella ma Lega e M5s sono stati irremovibili, confermando di voler puntare su Paolo Savona. E, ai microfoni di Radio Capital, ha parlato anche dell'ipotesi Giancarlo Giorgetti all'Economia: “Giorgetti voleva fare le stesse cose di Savona. Perché no Savona? Era il meglio: non leghista, non grillino, un economista che ci garantiva di venire rispettati in Europa. Giorgetti non aveva lo stesso peso di Savona nell’Ue”.

