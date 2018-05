Sondaggi Elettorali Politici/ Voto anticipato: Lega-M5s insieme ‘straccerebbero’ Pd-FI nei collegi uninominali

28 maggio 2018 Niccolò Magnani

ISTITUTO CATTANEO (28 MAGGIO): ELEZIONI ANTICIPATE, LEGA+M5S TRIONFEREBBERO

Dopo le recentissime e clamorose novità dal governo non nato di Lega e M5s, i primissimi sondaggi elettorali che provano ad immaginare la situazione in vista di un certo voto anticipato (bisogna solo capire se a settembre o gennaio, ndr) provano ad azzardare i risultati qualora Lega e Movimento 5 Stelle decidessero di presentarsi insieme in una coalizione “populista anti-Ue”, alquanto non scartatile come opzione. Ebbene, secondo gli importanti dati forniti dall’Istituto Cattaneo la mattina del 28 maggio 2018, Salvini e Di Maio potrebbero con questa stessa legge elettorale trionfare nei collegi uninominali contro una ipotetica coalizione “pro-Ue” tra Partito Democratico e Forza Italia. «l’Istituto Cattaneo si concentra su uno scenario che non è stato ancora considerato da altri analisti e commentatori, vale a dire la formazione di un’alleanza-cartello elettorale composto dagli unici due partiti che, fino ad oggi, hanno trovato un accordo per la creazione di un governo (M5s e Lega)», scrive l’istituto presentando i primi sondaggi: l’ipotetica coalizione populista consentirebbe ai due partiti di avere assieme circa il 90% dei seggi uninominali nelle due Camere. Il cartello gialloverde risulterebbe il più votato in 219 collegi su 232 (94,4%) alla Camera dei deputati e in 104 collegi su 116 (89,7%) al Senato. Questo risultato consentirebbe di superare il dualismo geografico che si è manifestato nelle ultime elezioni e portare una autentica rivoluzione in Parlamento dagli esiti tutt’altro che prevedibili..

EUMETRA (20 MAGGIO): REFERENDUM SU EURO, IL 60% STA CON LA UE

È stato invece chiesto agli elettori intervistati nel sondaggio di Eumetra dello scorso 20 maggio cosa succederebbe se venisse posto loro la possibilità di un referendum per l’uscita o il “remain” nell’Euro, la moneta unica. Una sorta di “Italexit”, il vero motivo per cui Mattarella ha temuto che il nome di Paolo Savona potesse rappresentare un pericolo alla guida del Ministero dell’Economia (facendo così saltare il banco e portando all’ennesimo stallo politico): ebbene, fino ad una settimana fa - quando però il governo Lega-M5s sembrava orientato verso una più che probabile nascita in tempi brevi - gli elettori si schierarono ancora a favore dell’Euro e dell’Unione Europea per il 60% degli intervistati raggiunti. Solo il 20% invece voterebbe l’exit dalla moneta unica, mentre l’11% ha dichiarato che non si sarebbe recato alle urne per esprimere il proprio giudizio. Il 9% non sa/non ha ancora deciso in merito: nei prossimi mesi, specie se con le elezioni anticipate dovessero Lega e Cinque Stelle prendere una “valanga” di voti, come suggeriscono i primi dati post-strappo del (mai nato) Governo Conte.

