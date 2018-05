Toninelli, Calderoli e il caso dei poteri di nomina dei ministri/ “Il Presidente non ha margine nella scelta”

Toninelli, Calderoli e il caso dei poteri di nomina dei ministri: “Presidente non ha margine nella scelta”. Bufala di M5S e Lega? Facciamo chiarezza con i manuali di diritto costituzionale

28 maggio 2018 Silvana Palazzo

Toninelli, Calderoli e i poteri di nomina dei ministri

Dopo la frattura istituzionale che si è aperta ieri con la decisione di Giuseppe Conte di rimettere il suo incarico, affidato poi a Carlo Cottarelli, si è aperto un dibattito sulla decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A far discutere è il veto alla nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia, e si è aperto uno scontro in merito a poteri e compiti del capo dello Stato. Nelle ultime ore, ad esempio, sta circolando un ritaglio attribuito erroneamente a Costantino Mortati, nel quale si spiega che «il presidente della Repubblica ha un ristretto margine di discrezionalità nella scelta del presidente della Repubblica (mentre non ne ha alcuna nella scelta dei ministri, formalmente demandata al presidente del Consiglio». Il ritaglio, diventato virale anche perché è stato rilanciato da Danilo Toninelli del MoVimento 5 Stelle, è quello a cui fa riferimento anche il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, che però fa riferimento alla pagina 568 dell'edizione 1975. «È bene ricordare che su quel testo si sono formati i migliori giuristi italiani. Chi sa parli. Chi non sa faccia. O meglio ancora studi», aveva dichiarato prima del pentastellato.

TONINELLI, CALDEROLI E IL CASO DEI POTERI DI NOMINA DEI MINISTRI

Il testo è presente anche in un altro autorevole manuale di diritto costituzionale, quello del professore Temistocle Martines (curato e aggiornato nelle nuove edizioni da Gaetano Silvestri), che è utilizzato in moltissime università italiane. E in effetti nel capitolo dedicato al “potere esecutivo” trovano riscontro le parole riportate da Toninelli. Il problema però è un altro: l'esponente M5S ha estrapolato un parte del testo, omettendone un'altra dove invece viene evidenziata l'eventualità nella quale il capo dello Stato possa assumere in caso di crisi politiche un ruolo attivo. E infatti non mancano i precedenti. «Un ruolo attivo e propositivo può essere assunto, con somma cautela, dal presidente della Repubblica (quale magistratura di influenza) in caso di crisi del sistema, e può coinvolgere, in misura più o meno ampia, il modo stesso con cui egli intende svolgere la sua funzione; come l’esperienza repubblicana ha ampiamente dimostrato. Occorre però tener conto che il condizionamento dei partiti nella indicazione dei futuri ministri non può giungere a svuotare del tutto il potere di proposta autonoma del presidente del Consiglio incaricato, come richiede l’articolo 92, comma II della Costituzione». La vicenda è ben più complessa di come la si voglia far apparire. «Ben si intende però che, nello svolgimento della sua azione di moderatore tra i diversi partiti che possono concorrere a formare il Governo, o, ancor di più, di organo compartecipe alla soluzione della crisi, il Presidente della Repubblica dovrà sempre mantenersi al di fuori degli interessi strettamente partitici e mirare soltanto ad assicurare al Paese un Governo che dia ragionevoli garanzie di rispondere all’effettiva volontà popolare e di assicurare il rispetto e l’osservanza della Costituzione». Ecco, se si vuol accusare Toninelli di qualcosa, allora è di aver omesso le altre parti sopracitate.

© Riproduzione Riservata.