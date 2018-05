Beppe Grillo ‘calma’ M5s: “politica e non violenza”/ Leader sul ’Fatto’: “sgambetto Mattarella a democrazia”

29 maggio 2018 Niccolò Magnani

Beppe Grillo (LaPresse)

Un Beppe Grillo ‘vol.2’: dopo il video di forte denuncia contro il Colle e contro i mercati registrato ieri a mente calda per il fallimento del Governo giallo-verde (naufragato sul nome di Paolo Savona), oggi torna sulla scena pubblica prendendo però carta e penna e scrivendo una lettera-appello sul suo principale organo di “diffusione” ovvero il Fatto Quotidiano. Un testo “calmo”, che invita alla pacificazione dei suoi iscritti e che attacca il Colle “ma neanche troppo”: il Movimento 5 Stelle si trova alla vigilia di forti manifestazioni per contestare quello che Di Maio ha chiamato “un sopruso alla democrazia”, ovvero il comportamento di Mattarella nell’ultima settimana nei confronti del mai nato Governo Conte. «Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Era così radicata l'idea che parlare di politica significasse solo inseguire nipoti (da Letta a Ruby) e orchestrare dibattiti sul nulla che assistiamo al disorientamento assoluto di fronte alla ripresa del confronto politico, anche duro», scrive nella parte iniziale della sua lettera al “Fatto” questa mattina. Lamenta l’establishement ma invita a non sollevare le masse: «L'establishment è riuscito a bloccarci? Ok, fa parte del gioco! Non siamo certo affetti dalla sindrome dell'adolescente ribelle che spera che, alla fine, il padre gli dia ragione».

“MATTARELLA HA INTORTATO LE COSE..”

Addirittura Beppe Grillo invita tutti i suoi adepti e seguaci a non rimanere impigliati nelle trame violente, bensì rilanciare su manifestazioni e gesti di dissenso critico “pacifico”: «Mattarella ha intortato le cose oppure ha fatto lo sgambetto alla democrazia? Lo vedremo, ma quello che invece è sicuro riguarda il cuore della contesa: c'è chi vuole vivere inginocchiato alle ragioni della finanza e dei suoi azzardi e chi non lo vuole. C'è chi vorrebbe continuare a consegnarci alla speculazione e chi no». In realtà, la “version-light” di Beppe Grillo riguarda anche un calcolo politico molto semplice: nel momento in cui il M5s potrebbe stravincere le prossime elezioni, si dovrà comunque entrare nelle stanze dei palazzi romani per concordare tempi e nomi del nuovo Governo e non si può più solo “incendiare” le piazze e invitare alla “rivoluzione totale”. Quello che richiama Grillo oggi è la pura e vecchia politica: «il confronto fra interessi diversi combattuto con mezzi diversi dalla violenza. Dopo avere denudato la casta questo era il nostro obiettivo più importante: un paese che tornasse a porsi i temi che contano per il suo futuro. Certo, sarebbe stato meglio non perdere altro tempo a cottarellarci al sole filtrato da un'aria così difficile da respirare, ma il confronto proseguirà: questa è la politica, bellezze! In alto i cuori», conclude sul “Fatto” il fondatore pentastellato.

