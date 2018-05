Carlo Freccero attacca la Rai / "Fazio con Di Maio ha fatto quello che poteva, la colpa è del direttore"

Carlo Freccero attacca la Rai, il massimediologo e consigliere di amministrazione del servizio pubblico ha sottolineato come Fabio Fazio con Luigi Di Maio abbia fatto il massimo ma...

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Carlo Freccero attacca la Rai

Chi non ha gradito questo clima di improvvisazione della Rai è Carlo Freccero, massmiedologo e consigliere di amministrazione del servizio pubblico. Questi ha comunque salvato Fabio Fazio e la trasmissione Che tempo che fa dove è intervenuto Luigi Di Maio, spiegando come riportato da Vanity Fair: "Onestamente dico che il conduttore non poteva fare di meglio di quello che ha fatto". Sottolinea poi come l'errore sia stato a monte: "Doveva esserci su Rai Uno uno speciale del Tg1 per gestire quella che è una situazione politica davvero molto grave. E' questo che trovo scandaloso, ci sono mille giornalisti nella Rai e che cosa hanno fatto?". L'attacco è decisamente verso l'alto, quando spiega: "Noi per Orfeo non contiamo nulla, lui di queste cose non parla. Decide da solo. Siamo in una dittatura del Direttore Generale". Sono parole molto importanti e vedremo se ci saranno delle ripercussioni in merito.

COSA È SUCCESSO A CHE TEMPO CHE FA?

La Rai ha dovuto affrontare una situazione molto particolare domenica sera quando a Che tempo che fa Fabio Fazio ha avuto in collegamento telefonico Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle. Una copertura sulla crisi del nostro paese a livello politico che è stata gestita per molti in maniera improvvisata. Fabio Fazio però non si è potuto sottrarre a raccontare cosa stava accadendo in quel momento, confrontandosi in maniera un po' complessa con il leader appunto dei pentastellati. Questo ha chiarito proprio su Rai Uno l'intenzione di chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'impeachment. Ovviamente non ci si aspettava di cadere nuovamente in crisi e non era stato previsto uno speciale che potesse portare a un più dettagliato approfondimento politico. Nonostante questo Fabio Fazio, da giornalista preparato qual è, ha approfondito al meglio la situazione riuscendo anche a cavarsela egregiamente.

© Riproduzione Riservata.