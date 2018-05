Governo Cottarelli, ultime notizie/ Oggi lista nomi dei Ministri: Premier all’Economia, Cantone ai trasporti

Governo Cottarelli, ultime notizie, oggi la lista dei nomi dei Ministri: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia

Il Premier Carlo Cottarelli - LaPresse

Giorno importante quello da poco iniziato per quanto riguarda il governo Cottarelli. Oggi dovrebbero infatti essere presentati ufficialmente i ministri che andranno appunto a comporre la nuova squadra fino alle prossime elezioni. Nelle prossime ore il Premier andrà a fare visita al Presidente Mattarella, e l’idea è quella di dare vita ad un governo snello, costituto da ex ministri o comunque persone rappresentanti le istituzioni, tutte figure di spicco. Cominciamo dal dire che lo stesso Cottarelli, oltre a divenire il nuovo Premier, dovrebbe assumere anche l’incarico di nuovo ministro dell’economia vista la sua esperienza soprattutto in materia di conti pubblici e di spending review. L’obiettivo del nuovo governo è quello di approvare la legge di bilancio nei pochi mesi in cui rimarrà in carica, e di conseguenza, la decisione di Cottarelli come titolare del Mef appare proprio in linea con questo traguardo.

CANTONE, GIOVANNINI, TRONCA, MILANESI E BELLONI

Grande importanza avrà anche Raffaele Cantone, attuale presidente dell’Autorità anticorruzione (Anac), che dovrebbe divenire ministro dei trasporti e delle infrastrutture. E’ molto apprezzato da schieramenti opposti, a cominciare da centrosinistra e M5S, nonché dal popolo italiano. Per il Lavoro ci dovrebbe essere Enrico Giovannini, già ex titolare dello stesso ministero, ed ex presidente dell’Istat. L’avvocato Paola Severino, già ministro della giustizia durante il governo Monti, dovrebbe tornare ad occupare quel ruolo ricoperto fra il 2011 e il 2013. Per il Viminale ci dovrebbe invece essere Paolo Tronca, consigliere di stato ed ex commissario straordinario di Roma dopo la giunta Marino. Dal novembre 2016, ricopre l’incarico di direttore della Struttura di Missione del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di contrastare l’infiltrazione mafiosa in Lazio, Marche e Umbria dopo il terremoto dello stesso anno. Per gli Affari europei è in lizza Enzo Moavero Milanesi, personaggio molto europeista, infine, per gli Esteri dovrebbe esserci Elisabetta Belloni, direttore generale della Farnesina, e già più volte nominata nelle scorse settimane fra i papabili per il ruolo di Premier del governo giallo-verde.

