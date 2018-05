GUNTHER OETTINGER, CHI È E COSA HA DETTO?/ Le vecchie “amicizie” calabresi del commissario Ue pro-Merkel

Gunther Oettinger chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web

Mentre l'Europa prende le distanze da Gunther Oettinger, monta in Italia l'indignazione per le dichiarazioni rilasciate dal commissario europeo al bilancio. Intervistato da Deutsche Welle, ha detto di avere fiducia nel nuovo governo italiano, quello guidato da Carlo Cottarelli, e nel fatto che le prossime elezioni non vedranno un'ulteriore crescita dei partiti populisti. L'intervista completa andrà in onda stasera, ma il giornalista che lo ha intervistato ha diffuso qualche anticipazione, parafrasandone il contenuto. In un primo tweet sull'intervista è stata citata una frase tra virgolette attribuendola a Oettinger: «I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto». Quel tweet è stato poi cancellato e ne sono stati pubblicati altri due in cui non c'era più la frase incriminata. Nessuno comunque aveva fiatato quando il suo nome era stato accostato ad un personaggio legato alle cosche calabresi dai magistrati antimafia italiani. A parlarne è il Corriere della Calabria, secondo cui quella conoscenza ha rischiato di “bruciare” la sua carriera prima che approdasse a Bruxelles. La vicenda risale agli anni '90, quando Oettinger era capo della Cdu nel Parlamento di un Land tedesco. L'attuale commissario Ue era un frequentatore abituale di un ristorante il cui proprietario, di cui peraltro era amico, era esponente di spicco della criminalità organizzata. La vicinanza era di pubblico dominio e sollevò un polverone tale che che il parlamento statale istituì una commissione d'inchiesta per il monitoraggio telefonico nel land di Stoccarda. La vicenda si chiuse senza scandali per Oettinger il quale poi dichiarò di non avere più contatti con Mario Lavorato. Clicca qui per vedere il video di anticipazione dell'intervista. (agg. di Silvana Palazzo)

GUNTHER OETTINGER, CHI È?

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Gunther Oettinger, Commissario europeo, che intervistato a Strasburgo da Dwnews, si è detto fiducioso circa il fatto che la finanza internazionale avrà una sorta di ruolo educativo nei confronti degli elettori italiani in vista delle prossime elezioni. Ma cerchiamo di capire più nel dettaglio chi è costui. Nato il 15 ottobre del 1953, Gunther Oetting è un politico tedesco ma anche commissario europeo per il bilancio e le risorse umane. Fa parte della Commissione Juncker da primo gennaio del 2017, è iscritto presso il partito dell’Unione Cristiano Democratico, il CDU (pro Merkel), nonché nel Partito Popolare Europeo. Dopo essersi laureato in economia e giurisprudenza, ha lavorato come consulente fiscale in una società fino al 1984, per poi entrare a far parte di uno studio legale di cui è divenuto socio. La vita politica è invece iniziata nel 1983, quando diviene segretario dell’organizzazione giovanile del partito in Baden-Wurttemberg, e l’anno seguente, viene eletto nel parlamento dello stesso stato.

I DUE PRECEDENTI “SCANDALI”

Dal ’91 al 2005 è stato capogruppo del CDU nel parlamento del Baden, di cui poi diviene presidente nel 2005, anno in cui ottiene anche il ruolo di segretario del CDU sempre nello stesso stato federato. Nel 2006 ottiene la conferma come presidente, dopo essere stato nuovamente eletto alle elezioni. La carriera politica fuori dai confini nazionali è invece iniziata nel 2009, quando diviene commissario europeo per la Germania nella Commissione Barroso II. Nel 2014 viene confermato commissario europeo tedesco per l’economia e le società digitali, mentre dal primo gennaio 2017 ricopre il ruolo al bilancio e alle risorse umane. Oettinger è fidanzato con una donna di 25 anni più giovane di lui (ha 40 anni), è separato dal 2007, ed ha un figlio. In passato era già stato al centro di polemiche per via di alcune dichiarazioni sulla Grecia e sui paesi con un eccessivo deficit di bilancio: nel primo caso, disse che la nazione andava commissariata da personale straniero (vennero chieste le sue dimissioni per quelle esternazioni), mentre nel secondo caso disse che i paesi con un eccessivo deficit avrebbero dovuto esporre le bandiere a mezz’asta.

IL VIDEO-ANTICIPAZIONE DELL'INTERVISTA

