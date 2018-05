Impeachment contro Mattarella/ Movimento 5 Stelle fa sul serio: il professore che scriverà il testo d'accusa

Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli

Il Movimento 5 Stelle prosegue la sua battaglia contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo i pentastellati, il Capo dello Stato non ha agito costituzionalmente ma secondo interessi personali, e di conseguenza deve essere destituito. Come scritto poco fa dai colleghi del quotidiano Libero, è stato scelto dai grillini colui che avrà il compito di mettere nero su bianco l’accusa, e si tratta del professore Ugo Grassi, docente di Diritto civile all'Università di Napoli. Grassi, già senatore del Movimento 5 Stelle, è convinto, come dichiarato al quotidiano La Repubblica, che Mattarella sia nel torto e il suo è stato «un attentato alla Costituzione». Il prof. ha aggiunto, parlando con il collega del quotidiano: «Le dirò di più, è anche una forma di alto tradimento».

"SIAMO TUTTI SORPRESI DA MATTARELLA"

«È necessario capire se la sua condotta abbia ostacolato il potere degli organi istituzionali - ha proseguito nella sua accusa - in questo caso il Parlamento, perchè il potere di nomina del premier e dei ministri è sicuramente condiviso tra il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, ma non in modo simmetrico». Grassi ammette quindi il suo stupore, così come quello di tutti i 5 Stelle, per il rifiuto di Savona: «Nessuno di noi – conclude - poteva immaginare che addirittura si spingesse a rifiutare una candidatura per le sue idee». Ovviamente c’è un’Italia divisa quasi a metà di fronte a questa vicenda, come del resto lo era il voto di marzo: da una parte quelli convinti che il presidente abbia sbagliato, dall’altra, quelli che si schierano a difesa di Mattarella. L’art 90 della Costituzione parla comunque in maniera chiara: nominare un ministro rientra nelle funzioni del presidente, e non costituisce alto tradimento ne tanto meno un attentato alla Costituzione.

