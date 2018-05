Direzione Nazionale Pd: Renzi contro Martina/ Diretta, spaccatura su M5S e scissione verso il Congresso?

Direzione Nazionale del Pd: Renzi contro le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari

03 maggio 2018 Niccolò Magnani

Direzione Nazionale Pd, Matteo Renzi (LaPresse)

Oggi alle ore 15 (orario ancora non confermato) si terrà la Direzione Nazionale del Partito Democratico: in tutti questi anni di “renzismo” quante volte abbiamo cominciato l’articolo sulla diretta di giornata della Direzione Pd con la formula “resa dei conti”; ebbene, oggi lo è davvero forse per la prima volta. Fratture, sconfitte alle Elezioni, mancanza di discussione e invidie interne portano il Pd oggi ad un bivio: scegliere di sedersi ad un tavolo per trattare di Governo con il M5s o restare uniti tutti attorno alla evidenza di fare l’opposizione al governo e convocare più tardi il Congresso che detti la linea del nuovo corso dem che comunque sarà, che lo si voglia o meno, con un Renzi in posizione più defilata. Troppo divisivo e troppa poca “pattuglia” (assottigliata nelle ultime settimane) per poter pensare di tornare al comando nel giro breve. «Sono due mesi che, nel Pd, anziché discutere di quello che combinano gli altri (ovvero innanzitutto i 5 stelle e la Lega, ndr) ci parliamo addosso, un dibattito tutto tra noi in cui si cerca solo di dare a me tutte le colpe di quello che è accaduto. Chiedo unità anche in vista della direzione di domani (oggi, ndr)», ha spiegato Renzi ieri sera nella sua enews. Franceschini ha proposto di votare subito dopo la relazione di Martina per dichiarare unità del partito dietro al segretario reggente, un modo “furbo” anche per stanare Renzi e creare quella conta che ieri l’ex premier ha escluso con ogni forza.

DIREZIONE PD, IL DOCUMENTO DELLA DISCORDIA

Con Di Maio che ieri sera ha posto una pietra tombale nel dialogo col Pd - «Rispetto per direzione nazionale ma il dialogo con il Pd è finito» - il rischio che la Direzione di oggi si trasformi in una mera resa dei conti interna è aumentata vertiginosamente. E allora si risolve tutto in due punti: il Pd vota unito attorno a Martina e prospetta con “calma” le tappe verso il prossimo Congresso, oppure si spacca tutto con i renziani da una parte e le minoranze (che nel frattempo, tutte insieme, potrebbero essere la maggioranza) che portano a possibili conseguenze future (scissione, allontanamenti, Assemblea Nazionale immediata) che porterebbero il partito chiave del Centrosinistra italiano in una crisi ancora più cupa di quella attuale. Alla vigilia della Direzione Nazionale del Pd, è uscito un documento (pubblicato dall’Ansa) firmato da 77 deputati (su 105) e 29 senatori (su 52) in cui si chiede a tutto il partito di non effettuare “conte” o “rese dei conti” durante la difficile riunione a cui è chiamato il Partito Democratico. Il documento dei renziani, voluto da Lorenzo Guerini, è stato difeso dall’ex premier che ha spiegato come «il testo di Guerini era una iniziativa che mirava all'unità del partito. Spero», ha sottolineato ancora Renzi,, «che non vogliano cogliere pretesti per rompere. Mi auguro inoltre che domani la direzione si chiuda in maniera unitaria, senza strappi». Il documento della discordia - che i più maligni giudicano come un tentativo di non svelare che Renzi non ha più i numeri all’interno del partito - chiede che non si voti la fiducia a governi di Salvini o Di Maio ma che si gettino le basi per una unità del Pd e possibili discussioni e tavoli su riforme strutturali (costituzionali?) per rilanciare la situazione di stallo attuale.

