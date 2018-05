Fico e la colf in nero/ La compagna: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene

03 maggio 2018 Silvana Palazzo

Fico e la colf in nero

Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico, non fa alcun riferimento esplicito alla vicenda della colf in nero su Facebook, eppure in molti sui social hanno legato una sua frase al caso raccontato da Le Iene. «Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti». Si tratta di una citazione del Cirano di Guccini. La De Rosa aveva anche scritto: «Dedico la grandezza a voi attori di questa commedia». Ieri intanto Roberto Fico ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali di «tutelarlo penalmente a seguito della messa in onda del servizio della trasmissione di Italia Uno “Le Iene” dal titolo “Una colf in nero per il presidente Roberto Fico?”». Lo ha annunciato l'avvocato Annalisa Stile, la quale sta valutando «di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che, attraverso il loro pezzo, insinuando nel pubblico televisivo il dubbio (per loro certezza, per come è stato montato il pezzo e per i commenti che accompagnano il servizio), che il presidente Fico abbia assunto “a nero” una colf-baby sitter nella casa napoletana della signora Yvonne».

FICO E LA COLF IN NERO: SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO LE IENE

«Roberto Fico non è mai stato datore di lavoro della signora Imma», così l'avvocato Annalisa Stile sul caso della colf in nero scoppiato dopo un servizio de Le Iene. Il presidente della Camera «abita a Roma, nella cui casa ha una colf assunta con regolare contratto», mentre a Napoli, «a casa propria nel quartiere Posillipo, e non nella casa della signora Yvonne». La vicenda ha innescato anche una polemica a distanza tra i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Antonino Monteleone, autore del servizio de Le Iene. Per la Lucarelli non è giusto chiedere chiarimenti a Roberto Fico, visto che la casa di cui si parla sarebbe intestata alla figlia minorenne di Yvonne. Inoltre, i rapporti di amicizia tra Yvonne e Imma risalirebbero a prima dell'inizio della storia d'amore con Fico. Quindi perché dovrebbe essere lui a chiarire il rapporto esistente tra le due donne? Come riportato dalla giornalista sulle colonne del Fatto Quotidiano, il collega Monteleone avrebbe taciuto il fatto che la compagna di Fico è malata, motivo per il quale nell'ultimo periodo ha trascorso molto tempo in ospedale. Su Facebook la risposta dell'inviato de Le Iene, che ha tirato in ballo anche l'articolo 10 della Carta dei doveri del giornalista. «È Selvaggia Lucarelli a rivelare un'informazione sensibile come se sollevasse Fico da responsabilità. È Fico che conferma la nostra ricostruzione e documentazione di fatti. Anche perché diversamente avrebbe già strombazzato ai quattro venti di averci querelato (eventualità che starebbe valutando, ndr). Se così dovesse fare attenderemo di essere smentiti. Mettere in mezzo la malattia è roba da Selvaggia. E non è molto Fico».

