Governo Giorgetti con appoggio Pd/ Centrodestra, la carta di Renzi: il Gianni Letta di Salvini

Governo Giorgetti con appoggio Pd: nuova ipotesi per l'esecutivo, l'esponente della Lega e braccio destro di Salvini con la benedizione di Matteo Renzi

Giancarlo Giorgetti (Facebook)

Governo, incarico a Giancarlo Giorgetti con l’appoggio del Pd? Lo scenario riportato dal Corriere della Sera esclude totalmente dai giochi il Movimento 5 Stelle, con il piano coltivato in segreto da Silvio Berlusconi che potrebbe prendere forma. Affiancato dal suo consigliere Gianni Letta, il Cavaliere vorrebbe che l’incarico venisse dato al braccio destro di Matteo Salvini, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e ben visto dai colleghi di tutti i partiti per la sua misura e per la sua dialettica. Secondo Marzio Breda, l’incarico affidato a Giancarlo Giorgetti punterebbe su una intesa tra il Centrodestra e il Partito Democratico, o almeno una parte di esso. Uno scenario possibile secondo il quotidiano di Via Solferino per la figura da mediatore di Giancarlo Giorgetti, certamente più rassicurante di quella di Matteo Salvini in particolare dal punto di vista internazionale. E la figura di Matteo Renzi qui sarebbe determinante, con l'ex premier disponibile per un esecutivo che modifichi la legge elettorale e che faccia una riforma della Costituzione.

GOVERNO GIORGETTI CON APPOGGIO DEL PD?

Sull’ipotesi è già intervenuto Lorenzo Guerini, esponente del Partito Democratico, che ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ha smentito totalmente l’ipotesi: “Ipotesi talmente strapalata che non esiste”. Lo stesso Giancarlo Giorgetti, intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, aveva allontanato l’ipotesi, rimettendosi alle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Che ci sia stima nei miei confronti mi fa enormemente piacere, ma certamente non posso essere io a dire queste cose. In questa fase credo entri in campo la figura del Presidente della Repubblica, che ha pazientato enormemente e sta pazientando anche rispetto questa innaturale ipotesi di un Governo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da giovedì prossimo una qualche via di uscita si deve trovare, la valutazione sui nome la deve fare il Presidente della Repubblica”. Il Gianni Letta di Matteo Salvini sarà il prossimo presidente del Consiglio? Non ci resta che aspettare…

