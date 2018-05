Mattarella, Governo di tregua fino a dicembre?/ Nuove consultazioni o preincarico dopo Direzione Pd: scenari

Governo, le trame: governo di tregua fino a dicembre o nuove consultazioni con preincarico al Centrodestra? Mattarella attende la Direzione Pd per decidere: cosa succederà

03 maggio 2018 Niccolò Magnani

Mattarella, Governo di tregua o consultazioni? (LaPresse)

Sergio Mattarella è davanti ad un bivio: dopo settimane di riflessioni e di speranze che le forze politiche trovassero da sole una soluzione, con importanti “imboccamenti” dopo due giri di consultazioni e due mandati esplorativi a Fico e Casellati, ora il destino oscuro si rende divisibile per due. O un preincarico subito, probabilmente a Salvini o Giorgetti con però un percorso di giungla parlamentare per ogni provvedimento e legge tentata dal centrodestra (sostanzialmente un esecutivo di minoranza) oppure un governo di “tregua” che sposti le nuove elezioni anticipate a dicembre o gennaio prossimi e che possa evitare l’incubo di una finanziaria non coperta e dell’esercizio provvisorio che porterebbe di fatto all’aumento dell’Iva. Insomma, già così è chiaro cosa potrebbe preferire il Capo dello Stato, il quale sta aspettando l’esito della Direzione del Pd per avere la certezza che non ci saranno accordi tra nessuno (né Pd-M5s e neanche un appoggio esterno dei dem ad un governo di Centrodestra). Resta comunque tutto una grande bolla di sospensione continua che i prossimi mesi vedranno l’Italia comunque a rischio di mercati internazionali ed emergenze eventuali da affrontare senza un governo stabile o con pieni poteri.

TUTTI GLI SCENARI

Il Presidente della Repubblica ha escluso due carte dal mazzo: l’incarico “al buio” e le elezioni in estate, ma le altre carte rimaste non è che siano profondamente esaltanti. Quella migliore è arrivare ad un Governo che possa fare la Legge di Bilancio 2018-2019 e dunque su questo è escluso anche un voto ad ottobre con Gentiloni che porti avanti gli affari correnti fino a quella data. Dai i tempi tecnici di formazione post Elezioni, non vi sarebbe mai un governo formato (sempre ammesso che non si ripeta la situazione del 4 marzo tra l’altro) in tempo per novembre e con le scadenze della Finanziaria. Insomma, un bel dilemma che vede Mattarella alla ricerca di una figura di garanzia che possa traghettare questo Paese con un Governo “del Presidente” verso lidi più sicuri. Non è facile e non sarà facile “convincere” i cittadini che vedono, anche giustamente, come fumo negli occhi un altro governo “tecnico”. Poi ci sono i partiti, con Lega e M5s che fino ad ora hanno sempre rifiutato questa opzione e potrebbero non votare nessun Governo del genere, rendendo alquanto complessa la vita parlamentare. Nelle prossime ore, dopo la Direzione dem, potrebbe dunque essere avviato un ultimo giro di Consultazioni per verificare che vi sia una possibile maggioranza in Parlamento con un precincarico a Salvini o Giorgetti. Se così non fosse, via al toto nomi sulla figura di “garanzia” che potrebbe non necessariamente essere un politico… tanti auguri Italia!

© Riproduzione Riservata.