Governo, Renzi: "Pagliacciata, colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni: Pd pronto, mai con Forza Italia"

Matteo Renzi (LaPresse)

Matteo Renzi protagonista dell'ultima puntata di Otto e mezzo: l'ex segretario del Partito Democratico ha fatto il punto della situazione sul governo italiano, attaccando Lega e M5s. “Credo solo che tutti gli italiani si siano resi conto dopo 86 giorni che stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e da qualche giorno con la crisi finanziaria stanno bruciando i risparmi degli italiani. Non c’è discussione da fare, nessuno può negare questa realtà”, il commento del senatore di Rignano, che ha commentato così l'ipotesi di elezioni il 29 luglio: “Io penso che il problema non è il Pd. Il Pd è pronto certo, è prontissimo. Cosa sta accadendo sui mercati? Sta aumentando lo spread, che vuol dire che i mutui costeranno di più: chi ha il mutuo a tasso variabile, pagherà di più nei prossimi mesi. L’azienda che ha difficoltà con le banche, farà più fatica ad avere accesso alle banche. Questa cosa dello spread non è una invenzione dei mercati cattivi, è la dimostrazione della cialtroneria di chi ha provato a fare un governo e non ci è riuscito. Il 29 luglio molti italiani hanno la testa altrove rispetto alle elezioni, è da 86 giorni che dicono di fare e invece sono esplosi i mercati. Se non sono in grado di fare il governo, il presidente della Repubblica è naturale che dovrà sciogliere le camere”.

RENZI: "PD CON FORZA ITALIA? NO!"

L'ex presidente del Consiglio ha sottolineato inoltre che non si presenterà come candidato premier alle prossime elezioni, agendo in un ruolo di "mediano" e puntando su altri esponenti autorevoli dei dem, da Minniti a Gentiloni, passando per Calenda e Del Rio. Matteo Renzi ha poi parlato della possibile intesa elettorale Salvini-Di Maio: “Facciano questa coalizione se sono in grado: dicano agli italiani quello che vogliono fare. Non ci prendiamo in giro però: sostenere che si esce dall’euro in un fine settimana, come sostengono i consiglieri di Salvini e Paolo Savona, è allucinante. Vi rendete conto di cosa significa questo? Significa minare la fiducia dei mercati ma soprattutto mettere in difficoltà i pensionati, i poveretti e chi non arriva alla fine del mese”. Infine, una battuta su come il Partito Democratico si presenterà alle prossime elezioni: “Io penso che il Pd dovrebbe farsi promotore di una grande e ampia coalizione senza limiti, con gente che sta con l’Europa, che non sfascia i conti pubblici. Dentro anche Forza Italia? Non sono d’accordo su questo, non credo e penso che non accadrà mai che il Pd vada con Forza Italia alle elezioni”.

