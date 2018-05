Governo, appello Vescovi Cei: “prima il Bene Comune”/ Bassetti: “rispettare voto italiani e Mattarella”

30 maggio 2018 Niccolò Magnani

Presidente della Cei, Cardinal Gualtiero Bassetti (LaPresse)

Questa mattina su Avvenire è stato pubblicato il lungo appello del Presidente della Cei Gualtiero Bassetti sulla tormentata e difficile situazione politica attuale: un appello ad ogni cittadino, cristiano e non, per un richiamo di buona volontà per il “bene supremo del Paese’ in questo momento assai delicato. «Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la «nostra diletta Italia» ogni persona di buona volontà ha il dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come oggi c’è un urgente bisogno di uomini e donne che sappiano usare un linguaggio di verità, parlando con franchezza, senza nascondere le difficoltà, senza fare promesse irrealizzabili ma indicando una strada e una meta», scrive il n.1 della Conferenza Episcopale Italiana. Un tempo di “responsabilità” e non di “scontro istituzionale, politico e sociale” come chiarisce Bassetti che invita subito dopo a rispettare tanto la volontà popolare nel voto quanto il Capo dello Stato e i vertici istituzionali di questo Paese. La Cei fa sua l’appello storico di don Luigi Sturzo (fondatore del Partito Popolare Italiano), «tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria».

RISPETTARE LA VOLONTÀ POPOLARE

Secondo Bassetti è eticamente doveroso poter lavorare per il bene comune dell’Italia «enza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale»: il capo dei vescovi italiani commenta da vicino la rabbia che in queste ore si è vista a livello mediatico, politico, sociale e istituzionale, con il Governo che non nasce da quasi 90 giorni e con attacchi numerosi e continui tanto alla “scelta elettorale degli italiani” quando al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Mai come in questi giorni c’è assoluto bisogno di rispettare la volontà popolare, che si è espressa liberamente il 4 marzo, e tutte le Istituzioni civili che rappresentano l’architrave insostituibile della nostra democrazia e della nostra libertà: dalla più elevata, il Capo dello Stato, alla più rappresentativa, il Parlamento»: Bassetti cita il Papa nell’invito a tutti di costruire concordia per abbattere i muri di inimicizia presente. «Esorto, quindi, tutti i credenti a pregare, e tutti gli italiani a lavorare, insieme, per la custodia e la salvezza del nostro grande e bellissimo Paese», concluse il Cardinal Bassetti, prima di far sue le parole di San Giovanni Paolo II in quella famosa preghiera scritta per l’Italia dal grande Pontefice polacco. «O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. (…) La tua legge d’amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace».

QUI L’APPELLO INTEGRALE DEL PRESIDENTE CEI

