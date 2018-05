Governo ultime notizie, Cottarelli o Conte-Savona?/ Video diretta, Mattarella forse ci ripensa su Lega-M5s

Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (LaPresse)

Mattarella ripensa a un governo a guida Conte e sarebbe disposto a digerire anche Paolo Savona ministro dell'Economia, mentre Di Maio archivia l'ipotesi dell'impeachment e il tempo sembra tornare indietro di 48 ore. Ipotesi e suggestione incredibile, ma Carlo Cottarelli sembra davvero essere stato messo in fuorigioco dagli ultimi eventi. E in attesa di scoprire se le consultazioni di oggi partoriranno un nuovo Governo e una lista di ministri per il Paese, facciamo un passo indietro per capire meglio cosa sta succedendo Quella di ieri è stata una giornata ricca di sorprese, oggi mercoledì 30 maggio 2018 è attesa la definitiva svolta. Domenica è saltata l’ipotesi di un esecutivo targato Lega-Movimento 5 Stelle, con il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Paolo Savona al Ministero dell’Economia che ha portato alla fumata nera. Ieri il capo dello Stato ha incaricato l’economista Carlo Cottarelli per un governo balneare, necessario per portare il Paese fino a nuove elezioni. Ieri era attesa la consegna della lista dei ministri, ma Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Per oggi è atteso un nuovo incontro formare con Sergio Mattarella e nelle ultime ore si è parlato della possibile rinuncia, con la remissione del mandato. L’unico partito disposto a votare la fiducia, il Pd, si è tirato indietro e le forze politiche si sono trovate concordi su un ritorno al voto immediato. Dal Colle sono subito giunte smentite sul possibile forfait del premier incaricato, che “ha semplicemente bisogno di più tempo per approfondire alcuni nodi legati alla lista dei ministri”, riporta il Corriere della Sera citando il Quirinale.

GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA CI RIPENSA?

E ieri sera l’ennesimo colpo di scena, con indiscrezioni giornalistiche che hanno rivelato che potrebbe tornare in auge l’ipotesi di un esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio, dopo aver sottolineato che l’impeachment per Sergio Mattarella “non è più sul tavolo”, ha chiesto di lasciare partire il “governo del cambiamento” senza più tergiversare. Matteo Salvini ha ribadito che dal suo punto di vista il Presidente della Repubblica ha commesso un errore a porre il veto su Paolo Savona. Ed ecco la bomba: il capo dello Stato in queste ore sta valutando un passo indietro, con il via libera al governo Giuseppe Conte e a Paolo Savona al ministero dell’Economia. E c’è di più: un possibile rimescolamento delle carte tra le due forze politiche, con Matteo Salvini che potrebbe essere il primo ministro dell’esecutivo. A rinforzare lo scenario è giunto l’appello di Giorgia Meloni che, dopo aver chiesto il mandato per il Centrodestra, ha sottolineato che “Fratelli d’Italia è pronto a entrare a fare parte della maggioranza Lega-M5s”.

NUOVE ELEZIONI, LE POSSIBILI DATE

Al momento comunque l’ipotesi più quotata è quella di un ritorno alle urne immediato, anche se non è ancora chiara la possibile data. Matteo Salvini si è detto contrario al voto a luglio, mentre il Partito Democratico, per bocca di Andrea Marcucci, ha sottolineato che “si può fare un decreto per votare entro la fine di luglio”. Sulla stessa linea d’onda il leader M5s Luigi Di Maio: “subito al voto”, il suo commento nel corso di un comizio a Napoli. Come sottolineato dai colleghi del Corriere della Sera, il lasso di tempo utile per chiamare alle urne gli italiani è tra il 9 settembre e il 7 ottobre 2018, qualora il governo guidato da Carlo Cottarelli non otterrà la fiducia. E’ da escludere, per il momento, che la macchina si metta in moto in piena estate e che le elezioni si svolgano nel mese più caldo dell’anno, anche perché l’estensione sarebbe altissima. Pressochè impossibile, infine, andare al voto a fine luglio: servirebbe lo scioglimento delle Camere nel corso delle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.