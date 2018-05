Luigi Di Maio/ La mamma del leader M5s: “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia”

La mamma di Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 stelle raccontato da colei che lo conosce come nessuno mai: “Curioso e comunicatore fin da bambino…”.

30 maggio 2018 Valentina Gambino

La mamma di Luigi Di Maio parla del figlio

Luigi Di Maio mai come in questo momento è al centro della scena politica italiana. In questi giorni inoltre, ha avuto modo di essere descritto da colei che meglio lo conosce al mondo: la sua mamma. La signora Paola Esposito intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, ha raccontato com'era suo figlio quando era molto piccolo. Il leader del Movimento 5 stelle era un bambino molto curioso ma allo stesso tempo tranquillo: "Si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni". La mamma di Luigi Di Maio afferma anche che il figlio è sempre stato un grande comunicatore: "un ragazzo con l’innata capacità di trasferire agli altri l’idea dei diritti e dei doveri. Sono una mamma fortunata e, forse grazie all’educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi. Per me è il migliore dei figli possibili".

La signora Paola Esposito, mamma di Luigi Di Maio è sempre stata una fortunata e non lo nasconde. Il suo ragazzo infatti, è rimasto sempre lo stesso e non sa dire le bugie. Intervistato tra le pagine di Oggi da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela, parla anche degli scivoloni sui congiuntivi: “L’episodio singolo può capitare a tutti, il resto mi sembra una esasperazione della stampa italiana. Luigi è cresciuto in una famiglia dove la consecutio temporum è di casa. Da noi non è solo una interlocuzione grammaticale ma è la capacità di interpretare la realtà nelle sue cause e i suoi effetti”. La mamma di Di Maio parla anche della ex fidanzata Silvia Virgulti e racconta tutt’ora di avere un rapporto privilegiato con lei, mentre non ha ancora conosciuto la nuova compagna Giovanna Melodia. Ma sul figlio ha le idee molto chiare: “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia”.

