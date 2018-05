SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s: il programma convince ancora? Per il 32% è l’unico possibile

Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader

30 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Di Maio e Salvini (LaPresse)

TERMOMETRO POLITICO (28 MAGGIO): PROGRAMMA LEGA-M5S CONVINCE ANCORA?

Nelle ultime ore cresce la possibilità che si ritorni all’origine ovvero ad un governo Lega-M5s per evitare di portare il Paese alle urne in estate e perché di fatto la probabilità che siano poi ancora quei due partiti a giocarsi di nuovo la partita di Governo dopo le nuove urne sono assai alte: i sondaggi dunque tornano ancora sulla possibilità di un contratto di Governo del cambiamento tra Movimento 5 Stelle e Carroccio, con il giudizio degli italiani che una settimana dopo le “speranze” per la nascita del esecutivo Conte si esprimano più o meno sulla stessa linea di qualche giorno fa. Il 32,5% infatti ritiene nei sondaggi di Termometro Politico che quel programma sia l’unico giusto in questo momento: stando invece al 25,2% degli intervistati elettori, il contratto di Governo Lega-M5s ha alcuni punti ancora nodosi da capire, ma nel complesso nonostante alcune riserve viene accettato. Il 23,5% non condivide invece molti punti del programma, mentre il 17,6% lo rifiuta in toto non volendo avere Di Maio e Salvini come prossimi azionisti della maggioranza esecutiva.

INDEX (28 MAGGIO): SALVINI CONVINCE PIÙ DI DI MAIO

Negli ultimi sondaggi prodotti da Index Research e pubblicati nella giornata del 28 maggio, si evidenzia un punto molto interessante in vista delle imminenti elezioni anticipate: agli elettori sempre più impazienti e imbufaliti contro una politica che in 85 giorni non ha trovato il modo di far partire un governo, Matteo Salvini convince assai più di Luigi Di Maio. Gestione della crisi, rapporti con le altre forze politica, coerenza di programmi e presenza fissa in piazza anche fuori dalle campagne elettorali “tradizionali”. Il leader del Carroccio convince il 35,4% degli elettori intervistati, mentre il capo politico del M5s scende in picchiata verso il 28,6%, non convinto dalla politica dei “2 forni” che lo proietta piuttosto che nella Terza, nella Prima Repubblica. Alle prossime Elezioni anticipate la Lega rischia così di fare il botto, pur rimanendo tra il 22 e il 26% delle intenzioni di voto, ma aumentando e di molto il peso interno al Centrodestra rispetto al 4 marzo: i grillini non crescono e cedono un 2% rispetto alle ultime Politiche, dimostrando la fatica e il peso di 3 mesi condotti in maniera “schizofrenica”. Va detto che nei sondaggi dei prossimi giorni molto probabile sarà la crescita netta dei due movimento populisti dopo l’intervento di Mattarella alquanto discusso e non compreso da tutti nella popolazione votante.

