Salvini contestato a Siena: "Sfigati comunisti"/ Video, leader della Lega: "quattro ragazzini figli di papà"

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Matteo Salvini contestato a Siena, il leader della Lega risponde a tono a un gruppetto di persone che hanno protestato nel corso del comizio a sostegno del sindaco di Centrodestra. Nel corso del suo intervento, il segretario del Carroccio si è rivolto ai contestatori: “Ragazzi, non si sente abbastanza: se volete insultare fatelo bene, non sottovoce. Non ci sono più i compagni di una volta. Che fine hanno fatto i centri sociali di una volta? Quattro ragazzini figli di papà che non hanno il problema di andare a lavorare e quindi hanno tempo da perdere”. Continua Matteo Salvini tra gli applausi della folla presente: “Ci sono il Grande Fratello e la D’Urso questa sera, tutti a casa. E’ il bello della democrazia: va bene la critica se è rispettosa, basta che non rompano le scatole agli uomini e le donne delle forze dell’ordine che fanno semplicemente il proprio lavoro. Quindi urlate, criticate, saltellate, strimpellate ma portate rispetto alle forze dell’ordine”.

Il prossimo 10 giugno 2018 a Siena andranno in scena le elezioni amministrative e il Centrodestra potrebbe arrivare a una storica vittoria con il candidato Luigi De Mossi. Il centrosinistra si presenta diviso, mentre è assente il Movimento 5 Stelle. Nel corso del suo intervento, Matteo Salvini ha fatto campagna elettorale per il candidato della coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Il sindaco non può fare tutto, non possiamo promettere tutto, ma un sindaco onesto inizia ad aprire i cassetti e a fare uscire tutti i raccomandati che hanno lavorato per gli enti pubblici e fa lavorare chi merita di lavorare, non gli amici degli amici e i raccomandati. Un sindaco sostenuto dalla Lega può fare quello che fanno altri sindaci sostenuti dal Centrodestra in Toscana: se hanno una casa popolare, chi sceglie la Lega sa che quella casa popolare va a un cittadino senese o a un cittadino italiano. Per qualcuno è razzismo, per me è buonsenso. Un sindaco sostenuto dalla Lega farà di tutto per evitare che vengano fermate delle tradizioni che vengano invidiate da tutto il mondo per regolamenti particolari: Siena è anche il Palio, giù le mani dal Palio”.

