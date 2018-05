Savona: "impossibile default del debito italiano"/ Video, "Di Maio mi disse di voler uscire dall'euro"

Savona: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del governo M5s-Lega 'stoppato' da Sergio Mattarella

Paolo Savona: "impossibile default del debito pubblico italiano”, nuove dichiarazioni del professore ottantaduenne che faranno discutere, così come un video del 2016 che contraddice le recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio. Indicato come ministro dell’Economia del governo M5s-Lega, l’economista è stato “stoppato” dal veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato per le sue posizioni contro l’euro e contro l’Europa. E l’economista, che ha scritto una lettera al Capo dello Stato, per fare chiarezza sul suo pensieri, ha rilasciato nuove dichiarazioni. Alla newsletter di Mario Sechi List ha affermato che “non c’è possibilità di default del debito pubblico italiano. Lo devono capire”. L’ex ministro dell’Industria del governo Ciampi ha rilanciato una nuova provocazione, dunque, poggiando la sua teoria sul noto “too big too fail”: troppo grande per fallire, con le autorità europee che scongiurerebbero in ogni modo il default di uno dei mercati più grandi del mondo sulle obbligazioni sovrane, come sottolineato da giornalettismo.com.

PAOLO SAVONA SUL DEFAULT DEL DEBITO PUBBLICO

Come vi abbiamo sottolineato, Paolo Savona ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare chiarezza sulle sue posizioni e sul suo pensiero dopo il veto di quest’ultimo per la poltrona di ministro dell’Economia. La contrarietà all’euro del professore ottantaduenne ha fatto molto discutere al Quirinale e nelle ultime ore sono giunte dei retroscena e dei precedenti che in qualche modo smentiscono le esternazioni dei protagonisti politici. A partire da Luigi Di Maio, che ha sempre sostenuto di aver conosciuto l’economista dieci giorni fa. Una affermazione che è smentita, con i fatti, da una conferenza a Cagliari datata settembre 2016: Paolo Savona nel corso del suo intervento affrma di aver avuto un lungo colloquio con il leader del Movimento 5 Stelle. E ancora più rilevante la questione euro: sempre nel corso del suo intervento, Savona sottolinea che Di Maio gli disse che l’Italia “deve uscire dall’euro”. Altre polemiche in vista…

