Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra/ L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia

Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni (LaPresse)

Silvio Berlusconi preoccupato, Matteo Salvini vuole prendersi il Centrodestra: tempi duri per il leader di Forza Italia, con l’asse Lega-Movimento 5 Stelle e l’opa sugli azzurri del segretario del Carroccio che non fa dormire sogni tranquilli al Cavaliere. Come sottolineato da Il Giornale, Salvini ha intenzione di dettare le regole delle allenze, chiunque siano gli interlocutori dei “due forni”: o gli alleati del Centrodestra, i forzisti e Fratelli d’Italia, o i pentastellati del “governo del cambiamento”. E il numero uno leghista può fare affidamento sui numeri dei sondaggi: Swg sottolinea che il Carroccio è passato dal 17,4 per cento delle elezioni del 4 marzo 2018 al 27,5 per cento, una ascesa continua che potrebbe portare a una forzatura, un’opa, su FI. Matteo Salvini infatti è pronto ad agire per concludere l’operazione avviata da tempo, ovvero inglobare Forza Italia. “Ridefinire il centrodestra” ha detto mesi fa, un piano che porterebbe ad ottenere tutto e tutti. E le preoccupazioni di Berlusconi sono più che lecite...

LA SITUAZIONE IN CASA CENTRODESTRA

Cavaliere ancora più preoccupato osservando l’andamento del suo partito sempre secondo i sondaggi, che si è dimezzato nel giro di appena tre mesi: dal 14 all’8 per cento. Silvio Berlusconi non ha intenzione di essere fagocitato dal suo alleato, anche se le ultime notizie riportano di un clima disteso. Il quotidiano milanese rivel che Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno avuto una chiacchierata telefonica in cui il leader della Lega ha rassicurato l’ex presidente del Milan, affermando di agire nel centrodestra. Il segretario del Carroccio e il leader di Forza Italia sono d’accordo sul voto solo dopo l’estate e Berlusconi, tornato candidabile, è al lavoro sulla nuova campagna elettorale. “Tanto ormai è tutto nelle sue mani, aspettiamo e vediamo”, l’esegesi del commento del Cavaliere nel corso della riunione in via del Plebiscito dello stato maggiore azzurro. E Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia sembra ormai aver sposato la linea Salvini…

