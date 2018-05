Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'Economia/ Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”?

31 maggio 2018 Silvana Palazzo

Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'Economia

Da Tor Vergata a via XX settembre: Giovanni Tria è il ministro dell'Economia scelto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il governo M5s-Lega. Preside della facoltà di Economia dell'università romana Tor Vergata e numero uno della Scuola nazionale dell'amministrazione fino all'anno scorso, sostituirà Paolo Savona, spostato invece sulla casella degli Affari europei. Pur adottando toni meno veementi del professore, Tria vede comunque nella Germania la causa degli attuali squilibri presenti in Europa, a partire dal surplus commerciale tedesco. Indicativo in tal senso è un articolo cofirmato da Renato Brunetta, pubblicato l'anno scorso sul Sole 24 Ore, nel quale evidenziava i tre più grandi fallimenti dell'Unione monetaria. Il fallimento nel processo di convergenza e di eliminazione degli squilibri macroeconomici interni; quello del coordinamento delle politiche macroeconomiche, cioè tra politica monetaria e politica fiscale; il fallimento della correzione degli squilibri esterni. A proposito del surplus crescente dell'economia tedesca scriveva: «Dimostra che l'espansione monetaria, senza una politica che aiuti la convergenza economica tra i vari paesi, non fa che alimentare uno squilibrio che ci pone in conflitto anche con il resto del mondo». L'Ue, definita a “trazione tedesca”, «l'Europa a trazione tedesca non ha volutamente colto, sbagliando, che l'eccesso di virtù produce più danni dell'eccesso di deficit. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla».

GIOVANNI TRIA, CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA

Giovanni Tria è nato a Roma nel 1948. Laureatosi in Giurisprudenza a La Sapienza nel 1971, annovera tra le sue esperienze professionali quella di co-direttore del Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale, dell'università di Tor Vergata, quella di direttore del Ceis, Center in Economics and International Studies, membro dell'Oecd Innovation strategy expert advisory group e vice chair del Committee for Information, Computer and Communication Policy (ICCP). Nel suo curriculum anche un'esperienza alla World Bank. Giovanni Tria può essere definito un eurocritico anti-tedesco che non vuole uscire dall'euro. La sua posizione sull'Europa si può riassumere con una frase pronunciata l'anno scorso nel corso di un convegno a Roma organizzato dagli Amici di Marco Biagi. «A chi dice che bisogna uscire dall'euro rispondo così: è sbagliato rispondere "Sì" ma allo stesso tempo sarebbe limitato rispondere "No"». Tria è tra quegli studiosi che non auspicano l'abbandono della moneta unica, perché i costi sarebbero molto maggiori dei benefici, ma che sono convinti che l'Europa così come è non funziona ed è a forte rischio implosione. Quindi, è dell'idea che bisogna andare a Bruxelles con nuove idee, non con la pistola dell'uscita dall'euro.

