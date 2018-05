GIULIA GRILLO, CHI E' IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE M5S/ Parole in difesa della scelta di Conte come Premier

Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso con la Lorenzin

Giulia Grillo, neo ministro della salute

Era comunque certo che Giulia Grillo avrebbe fatto parte della squadra di Governo di Giuseppe Conte, in caso di superamento dei risaputi scogli degli ultimi giorni. E quando Conte era stato indicato come Presidente del Consiglio per guidare il Governo gialloverde, il medico legale in quota Movimento 5 Stelle aveva riservato parole di grande sostegno per il professore: "Conte, se sarà il Presidente del Consiglio sarà a tutti gli effetti la voce del governo nel mondo. E' una persona straordinaria, con grande intelligenza, carisma e sensibilità." Giulia Grillo aveva tenuto a sottolineare l'autonomia di Conte come Premier, a prescindere dalla guida politica di Di Maio e Salvini delle rispettive forze di Governo. Un sostegno confermato e ora restituito con la scelta di affidare a lei il Ministero della Salute da parte di Conte. (agg. di Fabio Belli)

MEDICO LEGALE, CAPOGRUPPO ALLA CAMERA

E’ tutto pronto per il nuovo governo della Repubblica Italiana, un governo politico composto da esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il cuore del nuovo esecutivo formatosi in queste ore saranno ovviamente i ministri e fra i più importanti, per ovvi motivi, vi è quello della Salute. Di Maio e Salvini hanno scelto congiuntamente Giulia Grillo, che con il cognome che porta, non poteva che essere un’esponente dei pentastellati. Battute a parte, la Grillo è l’attuale capogruppo alla Camera per il Movimento 5 Stelle, ed è di fatto da pochissimo il nuovo titolare del ministero dell’economia. Dopo Beatrice Lorenzin, prosegue quindi la tradizione rosa alla Salute, con l’incarico affidato ad un medico legale. Laureatasi con il massimo dei voti nel 1999 in medicina e chirurgia, è nata nel 1975 a Catania, ed ha ottenuto una specializzazione in medicina legale nel 2003.

LA PRIMA CANDIDATURA NEL 2008

Prima di svolgere il ruolo di politico come attivista dei 5 Stelle, la Grillo era appunto un medico legale. La sua prima comparsa pubblica nel mondo della politica arriva nel 2008, quando si candida alle elezioni regionali in Sicilia, senza però essere eletta. Ce la fa 4 anni dopo, nel 2012, candidandosi alle parlamentari e ottenendo la nomina di capolista alla Camera della circoscrizione Sicilia Orientale. Viene inoltre scelta come membro della commissione permanente, mentre nel 2018, alle elezioni dello scorso 4 marzo, ottiene il seggio alla Camera, grazie a 69 mila voti e 1, ottenndo anche il ruolo di capogruppo alla camera dei grillini. Spesso e volentieri Giulia Grillo è intervenuta in materia di vaccini, argomento decisamente chiacchierato, e mostrandosi a volte in contrapposizione con la Lorenzin. «Riconoscere l’importanza delle vaccinazioni – ha detto in un’occasione - e poi obbligare le persone a farli sembra essere una contraddizione».

LA SFIDA ALLA LORENZIN

«Il calo delle coperture vaccinali si è accentuato negli ultimi anni – ha aggiunto in un’altra intervista - quando cioè alla guida del ministero della Salute c'era proprio Lorenzin. Nonostante abbia avuto anni a disposizione, Lorenzin si è dimostrata incapace di gestire la situazione e di contrastare il calo attraverso efficaci politiche di raccomandazione per poi ricorrere, all'ultimo momento, a un provvedimento coercitivo e divisivo». In passato ,la Grillo, specializzata in bioetica e in valutazioni del danno alla persona, si è distinta anche per le sue battaglie nei confronti della trasparenza del prezzo dei farmaci, e non è da escludere che ora che sarà al governo, potrà riprendere vigore questa lotta, per ottenere quanto richiesto dal Movimento 5 Stelle. Grande attenzione è stata data anche alle liste di attesa infinite, per quanto riguarda visite, operazioni o quant’altro, nonché alla lotta alla corruzione nella sanità, vigilando maggiormente sul sistema della libera professione.

