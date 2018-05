GOVERNO, ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Salvini annulla comizi e incontra Di Maio: Conte premier, Savona non al Mef?

Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 10.14 Davide Giancristofaro Alberti

Matteo Salvini, leader della Lega - LaPresse

Con una nota ufficiale dello staff di Matteo Salvini si annuncia che ogni comizio e appuntamento della giornata viene annullato: doveva trovarsi questa mattina alle porte di Milano, al mercato di Bareggio e tutta la giornata era scandita da tanti altri appuntamenti per il tour elettorale in vista delle Amministrative. Oggi però salta tutto, richiamato a Roma per immaginiamo a questo punto chiudere definitivamente la trattativa di Governo: non possiamo esserne sicuri, visti i cambi in corsa di questi ultimi tre mesi, ma di certo oggi potrebbe essere il giorno in cui si capisce quale sarà il prossimo premier - Conte o Cottarelli - come sarà il governo - politico o tecnico - e soprattutto quando si andrà ad elezioni. A breve è atteso il leader del Carroccio da un nuovo incontro con Di Maio, mentre intanto il premier incaricato Cottarelli continua il suo lavoro per l’eventuale squadra “neutrale-di servizio” nella Sala dei Busti della Camera. «Se il governo nasce noi lo rafforzeremo, non guferemo contro la nascita di questo esecutivo», ha confermato la parlamentare di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, facendo dunque intendere che i numeri per una maggioranza solida in Parlamento ci sarebbero. Ora la parola sta a due persone: Sergio Mattarella e Paolo Savona, sui loro nomi e le loro scelte si fondano i prossimi piani e scenari politici italiani. La fretta c’è e bisogna concludere, perdere altro tempo sarebbe sanguinoso. (agg. di Niccolò Magnani)

LA SCELTA TOCCA A SALVINI

Quella di oggi si preannuncia un’altra giornata cruciale per il futuro governo, e di conseguenza, per il futuro dell’Italia. Nelle ultime ore si è decisamente riaperta la possibilità che alla fine si costituisca l’esecutivo gialloverde composto da esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il nodo cruciale resta sempre il ruolo del professor Savona, che potrebbe rimanere nel governo Conte ma non al ministero dell’Economia. Matteo Salvini, parlando nella tarda serata di ieri da Imperia, ha fatto capire che l’idea di Di Maio potrebbe anche andare bene, anche se sono molti quelli convinti che ora come ora la Lega stia spingendo per nuove elezioni, sicura del fatto che grazie al voto degli italiani possa ottenere la maggioranza e governare serenamente il Bel Paese. Dal suo canto, il numero uno dei grillini ha lanciato il guanto di sfida: «Ora sono gli altri – le sue parole all’assemblea MS5, riportate dall’agenzia Adnkronos - che devono dirci se sono disponibili a trovare una soluzione ragionevole per formare un governo».

DI MAIO VUOLE IL GOVERNO GIALLOVERDE

Un chiaro messaggio alla Lega, come per dire, dopo più di 85 giorni di trattative il traguardo è vicino, non torniamo indietro proprio ora. Giornata caldissima quindi in arrivo, durante la quale proseguiranno i dialoghi fra MS5 e Lega, e tutto sembrerebbe essere nelle mani del leader del Carroccio, Matteo Salvini, che potrebbe fare un passo indietro, accogliendo la proposta di Di Maio, o proseguire per la propria strada, facendo quindi cadere tutto il castello. Nel frattempo c’è il presidente del consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, che è rimasto in stand-by e che attende di capire il da farsi: la sua squadra di ministri è praticamente pronta, e se il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli dovesse dare l’ok, inizierà la sua nuova avventura come Primo Ministro, in attesa poi di nuove elezioni in programma molto probabilmente a settembre.

