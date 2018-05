NOMI MINISTRI GOVERNO CONTE M5S-LEGA/ Di Maio e Salvini vice premier: ecco la lista completa (non ufficiale)

Nomi ministri governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'Economia. Le ultime notizie

31 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nomi ministri governo M5s-Lega (Foto: LaPresse)

Nel vertice di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio è stata stilata la nuova lista dei ministri del governo M5s-Lega. I due leader saranno vice presidente del Consiglio, incarico che sarà affidato a Giuseppe Conte. Il leader pentastellato sarà anche ministro del Lavoro e Sviluppo, quello del Carroccio invece dell'Interno. Il ministero dell'Economia sarà Giovanni Tria, visto che alle Politiche comunitarie è stato spostato Paolo Savona. Enzo Moavero Milanesi è stato scelto per il dicastero degli Esteri. Queste le principali novità rispetto alla precedente squadra di governo, mentre Alfonso Bonafede è stato confermato alla Giustizia e Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta. Giulia Bongiorno sarà ministro della Pubblica amministrazione, Erika Stefani degli Affari regionali, Barbara Lezzi per il Sud. Confermata l'introduzione del ministero per la Disabilità, affidato a Lorenzo Fontana. Elisabetta Trenta sarà ministro della Difesa, Gian Marco Centinaio delle Politiche agricole, Mauro Coltorti alle Infrastrutture, Marco Bussetti all'Istruzione, quindi Alberto Bonisoli ai Beni culturali e Giulia Grillo della Salute.

NOMI MINISTRI GOVERNO CONTE M5S-LEGA

Giancarlo Giorgetti, numero due di via Bellerio, dovrebbe essere sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. Dopo aver completato il risiko ministeriale, si aprirà un'altra partita, quella dei viceministri e dei sottosegretari. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari in quota Lega ci sarebbero 15 posti di sottosegretario e tre viceministeri. Una delle principali novità di oggi è comunque la scelta di Enzo Moavero Milanesi come ministro degli Esteri. Già ministro senza portafoglio per gli Affari europei nel governo Monti, è stato ministro anche nell'esecutivo di Letta. Ha ricoperto l'incarico di giudice presso la Corte europea di Giustizia di Lussemburgo. La sua specializzazione è l'antitrust, ma nel suo trascorso politico è stato consigliere dei governi Amato e Ciampi. Intanto emergono indiscrezioni sulla scelta di Tria all'Economia: secondo Sky il suo nome è stato fatto proprio da Paolo Savona.

