Pierluigi Ciocca, chi è il candidato ministro dell'Economia/ Ecco il sostituto di Savona: Salvini è d'accordo?

Pierluigi Ciocca, chi è il candidato al ministero dell'Economia del Governo M5s-Lega? Sono ore decisive per la nascita dell’esecutivo giallo-verde dopo lo stop di domenica per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Paolo Savona al ministero del Tesoro. E ora potrebbe esserci una grossa novità: l’economista 81enne membro del Governo ma con un altro ruolo e un’altra figura all’Economia. Nelle ultime ore ha preso corpo l’ipotesi Pierluigi Ciocca, classe 1941 uomo delle istituzioni italiane ed europee. Ciocca infatti ha trascorso circa quaranta anni di Banca d’Italia ed ha inoltre seduto in ben tre comitati economici europei. Un economista che è stato alla direzione generale di Bankitalia dal 1995 al 2006 e che il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi avrebbe voluto come governatore al posto di Mario Draghi, ipotesi poi sfumata sembra per il veto di Silvio Berlusconi. E ora tutto dipenderà da Matteo Salvini: il leader del Carroccio darà il via libera al nuovo profilo per il Tesoro, sostituendo così Paolo Savona, oppure si opporrà e continuerà per la sua strada? Un incontro nelle prossime ore con Luigi Di Maio chiarirà la situazione...

CHI E' PIERLUIGI CIOCCA

Nato a Pescara il 17 ottobre del 1941, Pierluigi Ciocca è entrato in Banca d’Italia nel 1967: dopo aver svolto il ruolo di economista al servizio studi in diversi settori (econometrico, monetario, internazionale, strutturale), dal 1982 al 1984 è stato nominato condirettore centrale, capo del servizio anticipazioni, sconti e compensazioni. Nel 1984 diventa membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, carica che mantiene fino al 1995. Nel 1995 assume l’incarico più importante della sua carriera in Bankitalia, ovvero da direttore generale, che manterrà fino al dicembre del 2006. Dal 1997 al 2002 ha rappresentato la Banca d’Italia nel Comitato per l’Euro presso il Ministero del Tesoro. Nel corso della sua avventura in Bankitalia, ha apportato rilevanti novità: basti pensare all’influenza sulla ricerca economica-giuridica e al ridisegno del sistema finanziario italiano. Numerosi gli incarichi internazionali, a partire da quelli nell’Unione Europea: Membro del Comitato di Politica Economica (1993-1995), Membro del Comitato Monetario (1995-1998) e Membro del Comitato Economico e Finanziario.Da sottolineare, inoltre, il ruolo di sostituto del governatore della Banca d'Italia dall'agosto 1998 - novembre 2006.

