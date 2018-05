BEPPE GRILLO: “REFERENDUM SU EURO, ROSATELLUM COLPO DI STATO/ Scontro tra Renzi e M5s riapre ‘ferita’ nel Pd

Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"

04 maggio 2018 - agg. 04 maggio 2018, 14.18 Niccolò Magnani

Beppe Grillo, "referendum sull'Euro" (LaPresse)

È incredibile come il giorno dopo la Direzione Pd in cui venivano rimessi assieme i cocci difficili di un partito sempre in crisi, basti una intervista di Beppe Grillo per risollevare subito le barricate interne tra renziani e minoranze. Franceschini, come vediamo qui sotto, ha di fatto preso in mano con un “salto di sponda” la guida di quell’ala che comprende Emiliano, Orlando, Cuperlo, Boccia e vari altri, che vedono in Renzi il vero e unico male del Partito Democratico. Di contro, l’ex segretario non intende fare passi indietro o non esprimere le proprie convinzioni nei confronti tra l’altro non del Pd stesso ma dei rivali e nemici del M5s. «Superficiale e sbagliata» la riflessione di Renzi, secondo il Ministro della Cultura che replica seccatamente alle parole dell’ex premier poco prima accusava Grillo di tornare ai toni da campagna elettorale appena capito che il governo non si riusciva a formare. Secondo Franceschini, «Come evolve un movimento che raccoglie il consenso di un terzo degli italiani riguarda anche il Pd e tutto il Paese ed è miope pensare sia un vantaggio che regredisca a posizioni populiste»: insomma, è colpa di Renzi se il M5s torna a parlare di referendum sul’Euro o di “colpo di stato” della legge elettorale (che tra l’altro ha votato compatta anche tutta la minoranza del Pd).

BEPPE GRILLO: "REFERENDUM SULL'EURO, LEGGE ELETTORALE UN COLPO DI STATO"

Un nuovo mensile francese, il Putsch, ha intervistato Beppe Grillo e come spesso accade con le rare interviste del fondatore M5s divengono subito materia nazionale di “enorme risalto”. Del resto, a ben vedere i contenuti della stessa, non bisogna stupirci: in pieno stallo istituzionale con Di Maio impegnato ad ottenere più fiducia possibile anche al Quirinale per provare a costruire un Governo (anche se ora la direzione preferita sembrano le Elezioni anticipate), il suo “superiore” spara a zero sull’Europa. «Ho proposto un referendum per la zona euro e voglio che il popolo italiano si esprima. Tutti i trattati che sono stati firmati erano giusti ma sono stati deformati da regolamenti e in seno al Movimento Cinque Stelle, abbiamo riflettuto a 7 punti come il Patto di bilancio europeo, l’eurobond, l’euro-obbligazione o ancora la condivisione del debito. Se siamo un’unione di paesi, dobbiamo condividere», spiega Grillo tornando così su un suo cavallo di battaglia che pareva “dimenticato” nei mesi di campagna elettorale e soprattutto in questi 60 giorni di consultazioni e manovra di governo. Per Grillo poi in Italia c’è stato un autentico colpo di stato «alla rovescia» in cui è stata usata la democrazia per impedire al M5s di andare al governo: secondo il fondatore del Movimento 5Stelle, «la legge elettorale è stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora cos'è la democrazia? Non so ma la democrazia dovrebbe permettere a chi raccoglie più voti di governare».

LA REPLICA DI RENZI (E LA STOCCATA DI FRANCESCHINI)

Non si fa attendere neanche un’ora dalla pubblicazione la diretta replica di Matteo Renzi che dal suo profilo Facebook lancia un ragionamento sull’ex capo politico del M5s: «Per due mesi hanno fatto i bravi, "gli istituzionali". Oggi capiscono finalmente di non avere i numeri per Palazzo Chigi e quindi sbroccano». Lettura importante il giorno dopo della Direzione dem che ha ridato a Renzi un ruolo non di “secondo piano” nel partito essendo confermata l’unità del Pd contro un accordo subito chiuso con il M5s (grazie alla sua “influenza”). L’ex premier attacca ancora, «Beppe Grillo addirittura torna a proporre referendum sull'Euro e accusa gli altri partiti di Colpo di Stato per la legge elettorale, dimenticando che grazie al Rosatellum i Cinque Stelle hanno preso il 36% dei seggi, nonostante si siano fermati al 32% dei voti. Contrordine dal Blog: il PD torna a essere un partito di delinquenti, non più il compagno di strada verso il Governo. Sui social tornano gli insulti, le campagne di odio condotte dai finti profili, il giustizialismo». Insomma, viva le capriole e l’incoerenza, è il senso dell’attacco di Renzi a Grillo che infatti rivendica ancora nel post, « sono orgoglioso di aver contribuito - insieme a tanti altri militanti - a evitare l'accordo tra il PD e i Cinque Stelle. Lo ripeto: sono orgoglioso.Perché non è stata una ripicca, ma solo una constatazione: rispetto ai dirigenti Cinque Stelle noi abbiamo una diversa concezione dell'Europa, del lavoro, del futuro, dei diritti, della lotta politica contro gli avversari». Non manca però subito la controripicca non dal M5s, ma addirittura dal Pd stesso con Franceschini che ormai interpreta il ruolo di leader della minoranza: «Penso che la riflessione di Renzi sia superficiale e sbagliata. Proprio il fatto che Grillo e 5 Stelle tornino, fallita una prospettiva di governo e avvicinandosi le elezioni, ai toni populisti e estremisti, dimostra che avremmo dovuto accettare la sfida di un dialogo proprio per portarli a rapportarsi con la realtà di una azione di governo reale che non si affronta con grida e slogan».

