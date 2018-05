Sondaggi Politici: crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39%: nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio

04 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Salvini e Di Maio (LaPresse)

PIEPOLI, INTENZIONI DI VOTO: CRESCE LA LEGA

Le ultime analisi condotte dai sondaggi di Piepoli il 30 aprile scorso (pubblicati l’1 maggio su Repubblica) mostrano una crescita netta e sorprendente della Lega che addirittura sale oltre il 20% e si proietta verso un possibile nuovo voto con il 21% delle preferenze, lasciando a Forza Italia ancora meno voti (ad oggi Berlusconi prenderebbe 13%). In totale, il Centrodestra raggiunge un importante 39%, davanti al Movimento 5 Stelle che resta fermo al 32% e che non vede “pagare” la politica dei due forni di questi primi due mesi post-Elezioni. Tiene botta il Pd, al 18%, mentre crollano tutti i partiti di Centrosinistra e Centrodestra sotto il 10%: male infatti FdI che resta al 4%, Noi con l’Italia sotto il 2%, +Europa al 2% e tutti gli altri della coalizione Csx all’1,5%. Liberi e Uguali resta ad un basso 2,5%, mentre tutte le altre liste sommate danno un 4%, ben peggio del 5,1% dopo le Elezioni del 4 marzo. Crescita netta per Salvini che risulta dunque essere il leader che ha convinto maggiormente gli elettori a riporre eventuali speranze qualora si dovesse ritornare alle urne, come del resto esemplifica l’altro sondaggio di Piepoli che vi riportiamo qui sotto.

PIEPOLI, IPOTESI DI GOVERNO: IL 21% SCEGLIE SALVINI-DI MAIO

Sempre osservando i dati raccolti dall’istituto di sondaggistica di Nicola Piepoli, si può ben intuire come il primo desiderio degli italiani (nella politica, of course) è avere un governo stabile e che possa funzionare: dunque, a due mesi dalle Elezioni, gli elettori non intendono più vedere consultazioni, mandati, incarichi e soprattutto veti: per questo motivo il 31% ritiene sia meglio tornare alle urne come principale scelta di fronte allo stallo politico. A seguire invece un Governo immediato tra Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, anche se entrambi i leader non condividono l’uscita di scena di Forza Italia dalla coalizione eventuale di governo. Il 21% opta per un esecutivo Lega-M5s, mentre il 18% sceglierebbe ad oggi un Governo di Centrodestra “di minoranza” che possa cercare i voti in Parlamento di volta in volta. Solo il 10% invece opta per un accordo tra Pd e M5s, mentre addirittura il 3% pensa sia meglio un Governo di Centrodestra e Di Maio assieme, e come si può ben osservare gli elettori sono i primi a non credere a questa opzione politica.

