Gentiloni: "L'Italia ha bisogno dei migranti"/ Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”

Gentiloni: "L'Italia ha bisogno dei migranti". Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”. E Mirabelli replica: “Dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale”

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Paolo Gentiloni (Foto: LaPresse)

L'Italia ha bisogno dei migranti: lo sostiene Paolo Gentiloni, che tira in ballo la demografia per giustificare la sua posizione. Intervenuto al Palazzo Ducale di Genova per il Festival di Limes, il premier ha affrontato l'emergenza immigrazione. «Abbiamo bisogno di migranti nel Nostro paese, a condizione che il flusso sia sicuro, organizzato e non porti a morti nel Mediterraneo». Rendere il numero dei flussi governabile è per Gentiloni l'unica ricetta sensata per un Paese situato di fronte all'Africa. Ma i flussi vanno ridotti «in modo drastico e facendo partire in parallelo un meccanismo di migrazioni legali, sicure e se possibile legate al mercato del lavoro nel paese in cui si va a migrare». Gentiloni ha tal proposito ha evidenziato il fatto che «noi siamo leader di questa questione e ce lo riconosce tutto il mondo». Il presidente del consiglio ha parlato anche degli equilibri all'interno dell'Unione europea e della posizione dell'Italia in questo contesto. «L'Italia non è un paese neutrale che può permettersi di essere fuori o contro l'euro e deve fare la sua politica allineandosi alle politiche dell'Alleanza atlantica o dell'Unione europea. È pericoloso dimenticarsi la nostra scelta di campo».

SALVINI CONTRO GENTILONI: “CHIAMATE UN MEDICO”

«Chiamate un medico!», così Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato su Twitter le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Al numero uno del Carroccio ha replicato a stretto giro Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato: «Con questa infelice frase contro Gentiloni, Salvini dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale. Dice di essere pronto per salire a Palazzo Chigi, ma prega di non trovare la strada». Mirabelli ha accusato Salvini di aver messo da parte finora la questione dei migranti «per i 60 giorni del balletto inconcludente con cui Lega e M5S hanno tenuto in ostaggio la nostra democrazia. Ora ricompare, con i soliti toni populisti e demagogici». La verità per Mirabelli è un'altra: «I lavoratori migranti sono da tempo una ricchezza per il nostro Paese e le nostre aziende ed è nell’interesse dell’Italia e degli italiani gestire con umanità e legalità il fenomeno migratorio». Intanto la Lega chiede al Viminale i numeri del flusso migratorio verso l'Italia: è la richiesta al centro della interrogazione parlamentare che il senatore del Carroccio Tony Iwobi ha rivolto al ministro dell'Interno, Marco Minniti.

© Riproduzione Riservata.