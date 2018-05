M5S, Di Maio/ “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”

M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato

Di Maio tende la mano a Salvini - LaPresse

Qualcosa sembra smuoversi in vista della formazione di un governo credibile. Sono infatti davvero meritevoli di attenzione le ultime parole rilasciate dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ospite presso gli studi di Porta a Porta, su Rai Uno, si dice pronto a sacrificare il proprio ruolo di Premier, pur di iniziare a governare. «Salvini non mi ha mai proposto un nome che non fosse del centrodestra – le parole del pentastellato da Vespa, come riporta La Stampa - voleva che io non facessi il premier e avere Berlusconi nel governo...». Un’apertura velata e sottile, ma comunque importante, visto che per la prima volta, dalle elezioni, Di Maio non indica se stesso come possibile guida del paese. Il numero uno del M5S sta realmente pensando al Sacrificio, ma ad una condizione, che è sempre la stessa: Salvini si deve liberare di Berlusconi.

“UNA SOLUZIONE LA SI TROVA…”

«Guarda che se il problema sono solo io, un modo lo troviamo...», le parole di Di Maio al segretario della Lega durante una telefonata di qualche giorno fa, che fanno capire come tutto sia possibile, basta che non vi sia il Cavaliere a mettere i bastoni fra le ruote. Ora tutto passa nelle mani di Salvini, che per la prima volta sembrerebbe avere campo libero dinanzi a se, con la possibilità concreta di divenire capo del Governo iniziando a lavorare seriamente per l’Italia, ma non sarà facile liberarsi di Silvio Berlusconi, figura carismatica e ancora molto di peso nel Centro Destra, anche perché, senza i voti di Forza Italia (seppur al di sotto delle attese), la Lega non avrebbe vinto le elezioni.

