SONDAGGI/ Piepoli: il 31% vuole il voto subito, il 50% dice no al governo tecnico

Il nuovo sondaggio di NICOLA PIEPOLI mostra un centrodestra in grado di vicnere le elezioni, sfiorando il 40% dei voti, ecco invece la situaizone degli altri partiti

06 maggio 2018 INT. Nicola Piepoli

LaPresse

Due mesi senza governo, il presidente della Repubblica offre un'ultima chance ai partiti per riuscire a trovare una intesa di governo. L'alternativa sono le elezioni anticipate. In questo quadro, il nuovo sondaggio dell'Istituto Piepoli tasta il polso alle intenzioni di voto. Più del 50% degli italiani infatti vuole un governo guidato da un politico: no ai tecnici. Il 31% invece vuole andare subito al voto contro il 18% di quanti accetterebbero un governo istituzionale. Ma in questo caso, ci ha detto Nicola Piepoli in questa intervista, il centrodestra farebbe il botto: "Continua a crescere di settimana in settimana, adesso sfiora il 40%, la cifra necessaria per avere la maggioranza della Camera dei Deputati".

Piepoli, cosa chiedono gli italiani? Andare al voto o governo istituzionale?

Di sicuro non vogliono un governo tecnico. Le rilevazioni cambiano a seconda delle opzioni. Davanti all'ipotesi di andare al voto o mantenere il governo Gentiloni per un massimo di tre mesi, gli italiani sono divisi esattamente a metà, il 50 e il 50. Ma tra l'andare al voto e avere un governo istituzionale, i primi sono il 31%, i secondi il 18. L'esecutivo di minoranza di centrodestra, i cosiddetti responsabili, crolla al 10%.

Se si tornasse al voto?

Se si votasse oggi, vincerebbe sicuramente il centrodestra che è al 38,5%, sfiora il 40, dunque la maggioranza dei deputati.

Chi guida la coalizione in termini percentuali, sempre la Lega?

Certamente, è cresciuta di oltre tre punti percentuali, adesso è al 21%. Forza Italia invece continua a scendere, è al 12%.

Quali temi avrebbero il maggior interesse? Gli stessi della precedente campagna elettorale?

Se guardiamo al Friuli dove il centrodestra ha vinto, e ci domandiamo perché ha vinto, capiamo che alla gente interessano i temi del centrodestra.

Le altre forze politiche come si piazzano oggi?

Il Partito democratico perde un punto, è al 17%, rimane ai margini del sistema. Neanche un'intesa con Liberi e Uguali cambierebbe questo scenario: oggi il partito di Grasso non entrerebbe neanche in parlamento.

Il Movimento 5 Stelle?

Dopo il voto in Friuli il trend positivo si è fermato, adesso le intenzioni di voto li danno al 32%, comunque solo mezzo punto percentuale in meno rispetto al voto del 4 marzo. E' interessante notare invece come sia scesa la fiducia nei confronti di Di Maio, dal 43% al 39%, che comunque resta ancora il leader preferito dagli italiani, più di Salvini.

Un accordo di governo tra M5s e Lega è ancora possibile, secondo gli italiani?

Secondo gli elettori dei 5 Stelle sì, c'è un gradimento del 58%.

