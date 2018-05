CONSULTAZIONI, SALVINI “MANDATO A CENTRODESTRA”/ Live, Pd da Mattarella: Di Maio, “Governo senza Berlusconi”

Consultazioni live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di Maio, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"

07 maggio 2018 - agg. 07 maggio 2018, 12.17 Dario D'Angelo

Di Maio tende la mano a Salvini - LaPresse

Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi questa volta silenti del tutto, ha espresso in meno di un minuto la sua proposta fatta a Mattarella durante l’ultima delle Consultazioni, che non rappresenta affatto quanto sperato da Di Maio e dal M5s. «Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica la disponibilità di tutta la coalizione a dar vita ad un governo che risolva tutti i problemi del paese. Confidiamo che Mattarella ci dia modo di provare questa maggioranza mettendoci in campo personalmente e direttamente, noi rappresentiamo maggiormente il voto, la sensibilità e le speranze dei cittadini italiani». Per il Centrodestra insomma, la richiesta è chiara ed è quella di un mandato pieno (non come quello di Bersani di 5 anni fa, tanto per intendersi) per verificare in Parlamento i voti (che al momento latitano, questo resta il vero problema, ndr) di un possibile Governo. «Confidiamo che il Capo della Stato ci dia la possibilità di trovare una maggioranza per formare un esecutivo, visto che il centrodestra è la coalizione che è stata premiata dal voto degli italiani», conclude Salvini in pochissimo tempo e in attesa che cominci (ora è in corso) il vertice e colloquio al Quirinale tra Mattarella e il Partito Democratico, con delegazione al completo fatta da Orfini, Martina, Delrio e Marcucci. (agg. di Niccolò Magnani)

DI MAIO, “GOVERNO POLITICO CON LA LEGA O VOTO IMMEDIATO”

La tensione è alle stelle con queste ultime Consultazioni da Mattarella che potrebbero portare l’Italia al voto il più prima possibile, forse anche a luglio: Di Maio infatti nel colloquio al Colle pochi minuti fa ha ribadito che l’accordo di Governo con Salvini rimane aperto se il Centrodestra si spacca e FI e FDI non entrano nell’esecutivo. Di contro, la coalizione uscita da Palazzo Grazioli e a momenti attesa fuori dalla Vetrata del Quirinale per raccontare come è andata da Mattarela avrebbe ribadito che il mandato deve essere dato al Centrodestra unito per andare in Parlamento e verificare i numeri una maggioranza. Salvini, Berlusconi e Meloni non voterebbero - esattamente come Di Maio e M5s - un Governo del Presidente e se le posizioni rimanessero queste si potrebbe pensare un voto anticipato a luglio con Governo di tregua che porti a riscrivere in breve la legge elettorale. «Ho detto chiaramente che sono disponibile a scegliere un premier terzo con Salvini, su un programma. Sono condizioni che ho posto ieri. Io non sono mai stato l'impedimento a firmare il contratto di governo. […] il Movimento 5 Stelle, in caso di un ennesimo nulla di fatto, non ha paura di tornare al voto», ha spiegato poco fa Di Maio, prima di aggiungere di non essere affatto disposto ad alcun governo tecnico, «Se c'è buona volontà si può ancora fare un governo politico». Il contratto con Salvini prevederebbe «Reddito di cittadinanza, abolizione legge Fornero e legge anticorruzione per evitare fuga giovani all’estero», ma ora si attende la replica del Centrodestra per capire dove andrà a finire lo stallo durato ormai più di due mesi. (agg. di Niccolò Magnani)

ACCORDI O STRAPPI?

La giornata decisiva per le sorti del governo è finalmente arrivata. Sarà asse Salvini-Di Maio nell'ultimo giro di consultazioni annunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? O il capo dello Stato deciderà di dare vita ad un esecutivo di stampo tecnico vista l'impossibilità di giungere evidenziata dalle forze politiche? La risposta a questi quesiti (e non solo) arriverà in giornata, al termine dei colloqui che Mattarella avrà con i partiti, ma un indizio importante potrebbe giungere molto prima, quando cioé si capirà se la coalizione di centrodestra si presenterà al Colle a ranghi compatti o al contrario se Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia andranno al Quirinale divisi. L'ultimo scenario potrebbe essere letto come il segnale che qualcosa, nel vertice andato in scena ieri sera a Palazzo Grazioli, nella residenza romana di Silvio Berlusconi, è andato storto. E allora sì che i tifosi dell'intesa gialloverde tra M5s e Lega potrebbero iniziare a sognare...

IL VERTICE A PALAZZO GRAZIOLI

Un incontro attesissimo, quello di ieri sera tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con quest'ultimo ospite più atteso a Palazzo Grazioli poiché destinatario dell'ultima offerta di Luigi Di Maio. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, intervistato da Lucia Annunziata a "In mezz'ora in più", per la prima volta da due mesi a questa parte ha ufficialmente annunciato la propria disponibilità a rinunciare alla premiership, così come aveva già fatto Salvini, e ad accordarsi sulla scelta di un "terzo nome". L'intesa nascerebbe dalla volontà di evitare un governo di tecnici - o comunque "non politico" - evitando di fatto il richiamo alla responsabilità di Mattarella a cui tanto Di Maio, quanto Salvini hanno annunciato di non volere rispondere positivamente, preferendo invece un ritorno al voto (il M5s) o un governo di scopo fino a dicembre (la Lega). Nel summit, durato circa due ore, Salvini ha espresso ai suoi alleati la posizione della Lega: se collimerà con quella di Di Maio lo scopriremo tra poco...

