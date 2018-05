Mattarella “Governo neutrale, poi Elezioni”/ Scenario "No" per Di Maio e Salvini, ma maggioranza politica..

La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."

07 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sergio Mattarella, appello del Presidente della Repubblica (LaPresse)

Aveva gli occhi di ghiaccio Sergio Mattarella negli 8 minuti di discorso tenuto alla fine della terza e ultima tornata di consultazioni al Quirinale, dopo anche due mandati esplorativi a Casellati e Fico: parole nette, senza sofismi e con un certo qual “fastidio” per quanto dimostrato dai partiti fino ad ogg in questi 60 giorni dopo le elezioni del 4 marzo. Ha parlato di “verifica attenta e puntuale di tutte le opzioni, ma nulla è emerso pure dopo due mesi: e quindi lancia un’opzione che con sfida politica importante viene data tutta in mano ai partiti nell’unico campo reale dove possono e devono esprimersi, il Parlamento. «Ho chiesto alle varie forze politiche se vi fossero nuove possibilità d'intesa, registrando che non ve ne sono. In mancanza di accordi, le forze politiche consentano che nasca un governo neutrale, di servizio», che possa stare in carica non oltre dicembre 2018 per poi consentire nuove Elezioni “ad inizio 2019». Seconda opzione e piano B, «oppure nuove elezioni subito, in autunno o nel mese di luglio»: ma per questa seconda possibilità ci sono due problemi importanti che lo stesso Mattarella ha evidenziato subito dopo aver di fatto pensionato il Governo Gentiloni, «Il governo presieduto dall'onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c'è più».

I PROBLEMI DEL VOTO IN ESTATE-AUTUNNO

Quel governo “neutrale”, detto anche di “garanzia e di servizio” avrà esponenti non appartenenti al mondo politico attuale e Mattarella chiederà a loro di non candidarsi poi al voto anticipato dei prossimi mesi: «Non esiste una maggioranza con la sola Lega e i Cinque Stelle - ha aggiunto il capo dello Stato - e si è rivelata impraticabile una maggioranza M5s con Pd ed è stata sempre affermata da entrambe le parti l'impossibilità che il centrodestra e Pd. Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina». Quel governo neutrale dunque potrà essere votato con la fiducia da tutti i partiti, ma qualora non ci siano i numeri della maggioranza - e Salvini con Di Maio hanno fatto gia sapere che non vogliono governi tecnici - allora si partirebbe con la seconda opzione: «governo a luglio vede il problema dei tempi tecnici per consentire lo svolgimento corretto del voto», con Mattarella che si riferisce a formazione delle liste elettorali e iter burocratico per il voto degli italiani all’estero. Se invece fosse voto in autunno, «il problema sarà poi la possibilità di svolgere in tempo la legge finanziaria per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio e l’aumento dell’Iva nel gennaio 2019», che è la vera condizione posta da Mattarella. Il Capo dello Stato ha poi aggiunto che non esistono possibilità per un governo di minoranza (dunque niente proposta avanzata dal Centrodestra) e poi se dovessero nascere intese politiche dopo la formazione del Governo neutrale, quello decadrebbe subito e sarebbe sostituto; da ultimo, ha evidenziato come dovrà cambiare anche la legge elettorale, «altrimenti si rischia la medesima, aspra, situazione di adesso”. La mossa di Mattarella è fatta: ora si attendono i nomi dei “neutrali” e la convocazione in aula per il voto di fiducia.

