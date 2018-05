CASO SALÒ, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA I CADUTI/ Consiglio comunale: opposizione lascia aula e contesta Bucci

Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in consiglio comunale con Bucci.

08 maggio 2018

Non sono bastate le parole del sindaco di Genova Marco Bucci ad evitare delle aspre polemiche in Consiglio comunale sul caso Salò, scoppiato dopo che il 29 aprile il consigliere delegato Gambino ha omaggiato i caduti presentandosi con tanto di fascia tricolore. Come riportato da Il Secolo XIX, pur ammettendo che "la fascia tricolore era fuori luogo" Bucci non ha chiarito se fosse al corrente del gesto del suo consigliere, né se n'è dissociato. Il primo cittadino ha sottolineato come "il dovere del sindaco sia quello di lenire i dolori di chi ha perso qualcuno in maniera violenta, fossero dalla parte del giusto oppure no". Dichiarazioni ritenute insoddisfacenti dall'opposizione, che ha lasciato l'aula in massa. I consiglieri di sinistra, oltre che i rappresentanti di Fiom, Cgil e Anpi presenti alla seduta del civico consesso, sono usciti cantando "Bella Ciao". Duro il commento del M5s, che uscendo dall'aula per bocca del capogruppo ha attaccato:"Non vi prendete mai una responsabilità, non ci date mai una risposta chiara".

IL CASO SAL Ò

Il tanto atteso consiglio comunale di Genova dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi per il "caso Salò" è finalmente arrivato. Una resa dei conti politica vera e propria, quella in corso attualmente a Palazzo Tursi, presidiato tra le altre cose da decine di agenti e mezzi blindati che stanno faticando non poco a gestire la ressa di persone che ha deciso di partecipare o manifestare. Tutto ha avuto origine dopo la presenza del consigliere delegato Sergio Gambino, il 29 aprile scorso, ad una commemorazione dei caduti della repubblica di Salò. Il consigliere di Fratelli d'Italia, però, non si è presentato alla cerimonia a titolo personale, bensì mettendo in mostra la fascia tricolore, quasi a voler rappresentare l'intero comune di Genova. Un'iniziativa che non è andata giù a tutto il mondo dell'opposizione, sinistre in primis, oltre che alle associazioni dei partigiani e ai sindacati, che da giorni chiedono una presa di posizione da parte del sindaco Bucci.

BUCCI, "CHIEDO SCUSA"

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, in consiglio comunale ha voluto utilizzare dei toni distensivi per cercare di placare una polemica che sta letteralmente infiammando il dibattito cittadino ormai da giorni, da quando cioè il 29 aprile scorso Sergio Gambino ha deciso di omaggiare i caduti della Repubblica di Salò indossando pure la fascia tricolore. Come riportato da Il Secolo XIX, Bucci ha dichiarato:"Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso. Forse la fascia tricolore era fuori luogo, lo decideremo tutti insieme con il nuovo regolamento riguardante patrocini, fascia tricolore e gonfalone. Io sono qui per unire e non dividere". Evidentemente, però, le scuse del sindaco Bucci non sono bastate alle altre forze politiche se è vero che Pd, Lista Crivello, M5S e Putti hanno deciso di abbandonare l'aula in segno di protesta.

