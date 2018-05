Di Maio, M5s “voto colpa di Salvini”, ipotesi data 22 luglio/ Giorgetti “Berlusconi col Pd? Fine centrodestra”

Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. Giorgetti, "Berlusconi vota il governo neutrale? Fine del Centrodestra"

08 maggio 2018 Niccolò Magnani

Di Maio, Salvini e lo stallo politico (LaPresse)

Luigi Di Maio questa mattina a Rtl 102.5 ha raccontato la giornata convulsa e forse decisiva di ieri, con la fine delle Consultazioni e l’ultimatum mandato da Mattarella ai partiti. Salvini e il M5s hanno risposto all’unisono, “niente governo neutrale, si va dritti alle Elezioni a luglio”. Ma ognuno dà la colpa all’altro di questa situazione, almeno a livello pubblico, mentre in privato (e non solo, visto quanto detto stamattina qui, ndr) il leghista è d’accordo con la linea grillina per cui Berlusconi ha di fatto rovinato tutto. «Quello con Matteo Salvini? Un rapporto complicato che aveva enormi potenzialità ma se non è libero non porta da nessuna parte. Se non toglie i voti dal freezer…», spiega il giovane leader M5s che poi continua nel bersagliare quello che è stato per poco tempo il suo “alleato” di Governo. «Volevo capire se Salvini c’era o ci faceva. Per 55 giorni ho provato a proporgli un governo insieme. Salvini lo sapeva che ero disponibile anche ad un premier terzo. L’unica cosa che chiedevo era quella di staccarsi da Berlusconi anche alla luce della sentenza di Palermo». Poi, infine, avvertimento diretto al leader del Carroccio: «Se si tornerà a votare la colpa è di Salvini che ha scelto la restaurazione al cambiamento e ne risponderà alla storia ed agli italiani».

L’ULTIMATUM DELLA LEGA A BERLUSCONI

Avanza intanto la trama politica su quale data possa essere individuata dai maggiori partiti italiani per tornare alle urne, con l’ipotesi di luglio sempre più vicina e realizzabile: «la data probabile è quella del 22 luglio, poi vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella», spiega Di Maio, mentre le acque del Centrodestra continuano ad agitarsi sempre e più e questa sul serio “preannunciano” aria di forte crisi, se non proprio frattura. La voce arriva da Giorgetti, il n.2 della Lega e fedelissimo di Salvini: «Se Forza Italia votasse la fiducia al governo neutrale indicato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, metterebbe fine all'alleanza con la Lega. Credo ci sarà un grosso problema in questo caso», ha spiegato il capogruppo della Lega alla Camera. Il suo capo politico, pochi minuti prima, aveva fatto sapere sempre da Montecitorio come un governo neutrale «per fare centinaia di nomine, e assegnare centinaia di poltrone in enti e consigli di amministrazione, senza nessun consenso popolare sarebbe davvero una presa in giro: o governo politico, con onori e oneri, o voto subito», prosegue dritto per la sua strada Matteo Salvini.

