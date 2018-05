Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra: "Non vogliamo elezioni"

Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"

Giancarlo Giorgetti (Facebook)

Giorgetti (Lega): "Di Maio e Berlusconi facciano uno sforzo". Il capogruppo alla Camera del Carroccio è tornato sul possibile esecutivo formato da Centrodestra e M5s, dopo le discussioni in giornata sul possibile appoggio esterno di Forza Italia: “Non stiamo trattando, noi stiamo sperando: quando sarà finita tutta questa crisi, noi vorremo essere sereni di aver tentato tutte le possibili strade per dare un governo politico. Non vogliamo andare ad elezioni, Salvini ha provato di tutto per tentare di trovare una soluzione per formare un governo. Se non ce la faremo, andremo ad elezioni il prima possibile”, le sue parole a Porta a Porta. Continua l'esponente della Lega, parlando della trattativa con i pentastellati: “E’ tutto molto chiaro: abbiamo detto un mese fa che c’è stato un elemento nuovo, che Luigi Di Maio ha pubblicamente detto che la condizione di Presidente del Consiglio non è imprescindibile. E’ stato fatto un passo in avanti, ma resta da chiarire il ruolo del Centrodestra unito. Il governo politico auspicato da Mattarella non è maturato". Ci sono ancora margini di manovra? "Ci sono se Di Maio e Berlusconi fanno uno sforzo per rispondere alle aspettative della gente. Tutti ci chiedono un governo in linea con la volontà degli elettori. Noi continueremo a sperare, quando si chiuderà la finestra ognuno risponderà su ciò che ha fatto: noi abbiamo fatto tutto il possibile”.

GIORGETTI (LEGA): "DI MAIO E BERLUSCONI FACCIANO SFORZO"

Giancarlo Giorgetti ha commentato lo scenario del voto il prossimo 8 luglio: “Non è tecnicamente impossibile: dipende quando è stato detto l’8 luglio. E’ una data simbolica, significa il prima possibile: sappiamo che la prerogativa della scelta della data è subordinata ad una serie di cose”. Più specificamente sulla data del 22 luglio: “’E’ una data che ho letto sui giornali, ma chi ci va a votare? La Lega è l’unica forza politica sicura di migliorare il proprio risultato rispetto al 4 marzo, ma noi non ci vogliamo andare e vogliamo formare un governo. Vorremmo fare un governo domani mattina, ma non dipende solo da noi: io ho un auspicio, un sogno”. Dopo aver sottolineato che “un Governo neutrale non esiste”, Giorgetti è tornato sul possibile appoggio esterno di Forza Italia “Perché dovrebbe dare le elezioni di luglio dove Forza Italia potrebbe perdere consensi? Garantire al paese e all’Italia l’avvio di un governo politico credo sia un grande risultato. La Lega e Salvini stanno facendo tutto il possibile per permettere questo avvio, se tutti lo facessero non saremmo qui a discutere di elezioni a luglio”. Infine, una battuta sulla tensione tra Salvini e Berlusconi: “Salvini non è arrabbiato con Berlusconi, ci sono sensibilità diverse, si rivolgono a un elettorale che concepiscono la politica in maniera diversa. Tutti gli elettori hanno la stessa dignità e i milioni di voti presi da Forza Italia fanno parte del gioco politico e devono contribuire a formare una maggioranza politica”.

© Riproduzione Riservata.