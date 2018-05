Toto-Governo, premier/ Mattarella, Elisabetta Belloni in pole, Cottarelli o Reichlin per “esecutivo neutrale”

Governo, toto-premier: Elisabetta Belloni in pole per la carica di primo ministro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato chiaro: "In mancanza di accordi, le forze politiche consentano che nasca un governo neutrale, di servizio". Matteo Salvini, leader della Lega e del Centrodestra, si è detto pronto a provare fino all’ultimo minuto a trovare un’intesa con il Movimento 5 Stelle ed il suo capo politico Luigi Di Maio ma resta il ‘problema’ Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia si è già detto contrario ad un appoggio esterno del suo partito all’esecutivo politico formato da Carroccio e pentastellati. E sia Lega che M5s hanno detto no a un esecutivo neutrale. Nonostante ciò, è partito il toto-governo e l’Ansa riporta le ultime voci di corridoio. E Mattarella sembra pronto a scrivere la storia: il primo premier donna con la nomina di Elisabetta Belloni, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e docente di Cooperazione allo sviluppo alla LUISS di Roma.

Oggi, mercoledì 9 maggio, Sergio Mattarella potrebbe affidare l’incarico per formare il governo di garanzia paventato lunedì e Elisabetta Belloni potrebbe essere la prescelta. Ma, come sottolinea l’Ansa, spuntano le prime idee per le restanti poltrone dell’esecutivo. Crescono esponenzialmente le quotazioni di Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, come nuovo ministro dell'Economia, mentre altre due donne potrebbero entrare a far parte della squadra della Belloni: parliamo di Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, e di Lucrezia Reichlin, economista e docente alla London School of Economics. Per gli Esteri c'è l'ambasciatore Giampiero Massolo, mentre è tornato di moda il profilo di Carlo Cottarelli, commissario alla spending review a Palazzo Chigi. Infine, voci anche su Anna Maria Tarantola, ex presidente della Rai. Di certo Sergio Mattarella punterà su un primo ministro ben visto e riconosciuto dall’Europa, con una squadra che abbia grande competenza in materia economica: l’obiettivo principale è quello di scongiurare l’aumento dell’Iva.

