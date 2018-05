Di Maio-Salvini, vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega: si cerca nome premier terzo

Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella

09 maggio 2018 - agg. 09 maggio 2018, 18.39 Niccolò Magnani

Di Maio, Berlusconi e Salvini: accordo o "truffa"? (LaPresse)

Dopo un vertice avuto oggi a ora di pranzo, continuano serrate le trattative tra Movimento 5 Stelle e Lega per trovare in extremis una soluzione al rebus Governo (nome del premier, ruolo di Forza Italia nell’appoggio al nuovo esecutivo, programma e ministri) prima che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indichi il nome di quel Presidente del Consiglio “di tregua” che dovrebbe poi però andarsi a cercare una non scontata fiducia in Parlamento. Le 24 ore aggiuntive, l’ultima proroga oramai, chieste al Capo dello Stato serviranno ai due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per sbloccare l’impasse anche se al momento continuano a persistere dubbi che l’operazione vada in porto: il numero uno della Lega ha spiegato che si sono fatti passi in avanti ma che non verrà certo rotto il fronte del centrodestra, mentre un Di Maio già in clima elettorale ha spiegato che tutto dipende ora dalla coalizione che fa capo a Salvini e che lui non resterà a Roma, dato che l’attende la campagna a Parma, chiaro monito al fatto che non si fida più dei proclami. Intanto, secondo una indiscrezione lanciata da La Stampa, il nome terzo attorno a cui far partire un Governo giallo-verde non potrebbe essere più Giancarlo Giorgetti, come era emerso nelle scorse settimane, a causa del secco “niet” del capo politico dei pentastellati che, nonostante gli ultimi sviluppi e scottato dai precedenti fallimenti, non intende darla vinta facile a Salvini e avrebbe spiegato che adesso “il Movimento alzerà il prezzo”. (agg. R. G. Flore)

ROMANI (FI), "OK GOVERNO M5S-LEGA"

Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto una proroga: come abbiamo più volte raccontato in questo nostro speciale della mattina, il Governo neutrale “minacciato” da Mattarella avrebbe avuto un possibile esito “positivo” (e diremmo anche sperato dal Colle). Di Maio e Salvini hanno ripreso i contatti, con Giorgetti come autentico-ponte tra i due giovani leader e soprattutto Forza Italia ha cominciato a fare qualche valutazione decisiva per poter far emergere una maggioranza “giallo-verde” superando l’ultimo grande veto rimasto: Silvio Berlusconi. Di Maio attenuta i toni e non parla più di «impresentabile»; Salvini assicura che «Non si rompe l'alleanza" di centrodestra per formare un governo, è un pre-requisito»; Berlusconi, per la prima volta, ragiona sulla possibilità di fare un passo di lato momentaneo per evitare l’arrivo del Governo neutrale che avrebbe significato, stante i veti di quasi tutti i partiti, l’anticamera del voto anticipato a luglio. «Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale», spiega Di Maio, che però viene dato in stretto contatto con il leader leghista in pratica ogni ora. «Le prossime ore saranno cruciali, abbiamo dato mandato al presidente Berlusconi di seguire questa trattativa, quindi la situazione si svilupperà nelle prossime ore», fa sapere poco fa la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

SI VALUTA L’ASTENSIONE CRITICA

Berlusconi ha valutato assieme ai suoi consiglieri - su tutti Gianni Letta, tornato di nuovo in auge quando il gioco si fa duro - di poter optare una “astensione critica” come mossa per uscire dallo stallo e far formare il governo a Di Maio e Salvini. Dietro vi sono ragioni plurime: in primis, Letta ha spiegato al Cav di evitare l’appoggio esterno, dato che comunque avrebbe dovuto votare una fiducia che Di Maio non avrebbe mai accettato. In secundis, il voto in luglio sarebbe nefasto per tutti gli italiani tra vacanze e una legge elettorale che rimarrebbe uguale, tanto da ripresentare poi dopo il voto la stesa situazione attuale con Lega e M5s “costretti” a trattare per un Governo di maggioranza. Da ultimi, Forza Italia potrebbe andare ai minimi storici con il voto di luglio e molti parlamentari non sarebbero più eletti ma “spazzati via” dall’ondata ancora più ingente di leghisti in Parlamento. Per tutto questo, si cerca nelle prossime ore di mettere a punto l’astensione critica e il voto contrario a seconda dei provvedimenti da votare, una sorta di riedizione di quanto l’allora Lega nord fece durante il governo Monti: Forza Italia nel governo, Bossi-Maroni all’opposizione senza però rompere il sodalizio delle Regioni governate al Nord, il vero punto di forza anche odierno del Centrodestra. «Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa può offrire...di sicuro ci sono precedenti illustri come col governo Letta e Monti, quando all'interno del centrodestra si erano assunte posizioni diverse senza rompere la coalizione. Aspettiamo che ci sia un accordo politico tra Di Maio e Salvini, penso che sia questo il problema, hanno appena chiesto 24 ore in più», spiega Paolo Romani, tra i più autorevoli senatori in Forza Italia. Nelle prossime parlerà Berlusconi, come invocato da Salvini, e chiarirà una volta per tutte se “l’inghippo” sarà svelato o ulteriormente complicato.

© Riproduzione Riservata.