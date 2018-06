Elisabetta Trenta, chi è nuovo Ministro della Difesa M5s/ Analista scelta da Di Maio: missioni in Libia-Libano

01 giugno 2018 Niccolò Magnani

Elisabetta Trenta, il Ministro della Difesa (Foto: da YouTube)

Elisabetta Trenta è stata tra le primissime nomine scelte già da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale nella sua “primitiva” squadra di Governo M5s che avrebbero dovuto insediarsi una volta conquistata la maggioranza: la storia è andata diversamente, ma il neo Governo gialloverde che giura oggi al Quirinale ha comunque confermato la Trenta come Ministro della Difesa, con Di Maio che è riuscito a convincere Salvini di tenersi il Dicastero dall’alto valore simbolico diplomatico da un lato, e politico-strategico dall’altro specie sulle importanti missioni all’Estero del nostro esercito. La neo-Ministro di forze militari se ne intende visto che la laureata in Scienze Politiche (con master in intelligence & sicurezza e cooperazione internazionale) è stata Political Advisor dei Comandanti della Itjtf in Iraq e ha rivestito anche il ruolo di esperta in governance nell'Unità di assistenza alla Ricostruzione di Thi Qar. Tra il 2005 e il 2006 è stata sia consigliere per la missione 'Antica Babilonia 9' per il ministero della Difesa ed è stata nominata anche “esperto senior” nella Task Force Iraq a Nassirya sempre per la Farnesina. Non solo, Elisabetta Trenta è stata anche nel 2009 «richiamata in servizio come capitano della Riserva nella missione Unifil in Libano e nel 2012 ha coordinato un progetto in Libia per la riduzione degli armamenti illegali», spiega l’Ansa in un breve profilo della carriera. È stata candidata dal M5s (di cui fa parte ufficialmente dal 2013) nel collegio plurinominale Lazio2 al Senato.

I PRIMI PROVVEDIMENTI POST-PINOTTI

«Le sfide nel settore della sicurezza oggi chiamano in causa il ruolo contemporaneo di attori sia civili, pubblici e privati, sia militari, ed è sempre più necessario creare sinergie operative e collaborazioni istituzionali al servizio dello Stato. Dalla sistematizzazione di tali collaborazioni, oggi frammentarie, possono derivare sinergie operative, riduzione delle duplicazioni di ruoli e, quindi, risparmi per il bilancio statale, a vantaggio di migliori e più efficienti servizi per la collettività», ha scritto la stessa Elisabetta Trenta nella ricerca 'L'utilizzo duale delle capacità della Difesa per scopi non militari pubblicata sul sito della Difesa”. Dopo essere stata nominata da Di Maio come “Ministro ombra della Difesa” la Trenta aveva dichiarato alla stampa in una intervista i suoi primi propostiti di provvedimento nell’immediato post-Pinotti: «punterebbe a investire nel personale e nella tecnologia per assicurare al paese forze armate più moderne e più capaci di fronteggiare le nuove minacce». È sposata con un colonnello dell’Arma ai vertici di SegreDifesa (ufficio accorpato alla direzione nazionale armamenti, si occupa di tutti i contratti delle forze armate) ed è come si può ben vedere da una vita professionale che dedica i suoi sforzi e i suoi riconoscimenti nell’ambito del vasto mondo della Difesa. Da ultimo, come riporta Adnkronos, «E' stata inoltre "Country Advisor per la Missione Leonte” in ambito Unifil in Libano nel 2009 e ha partecipato ad attività militari e civili, in Italia e all'estero, su incarico del Ministero della Difesa».

