GOVERNO ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Giuramento Conte, diretta live alle 16:00: ‘rivolta’ grillini contro Di Maio

Governo ultime notizie MS5-Lega, diretta live, giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella

01 giugno 2018 - agg. 01 giugno 2018, 11.09 Davide Giancristofaro Alberti

Giuseppe Conte, neo presidente del consiglio - LaPresse

Mentre i paramenti vengono preparati per il giuramento ufficiale e solenne del Governo Conte, emergono già non pochi problemi non solo sulla scelta dei ministri ma sulla tenuta stessa di parte della maggioranza: per ora sono solo voci e “minacce” a mezzo stampa, ma nelle prime settimane di governo potrebbero essere il perno centrale di problemi ai quali il premier Conte dovrà provvedere. Non sono infatti pochi i grillini della base storica che lamentano la conduzione politica e comunicativa di Di Maio in questi 88 giorni di attesa per il Governo, specie nelle ultime settimane dove si è decisa la partita del contratto gialloverde. «Tanti hanno denunciato poca collegialità, soprattutto dopo il passo falso sull'impeachment del Capo dello Stato», riporta la deputata sarda Emanuela Corda dalle pagine de La Stampa. Secondo la grillina che si fa portavoce di tanti altri parlamentari - almeno una cinquantina sostiene Tg Com24 - la gestione Di Maio è tutt’altro che piaciuta nell’intera crisi istituzionale: «Non possiamo scoprire le cose da Barbara D'Urso, caro Luigi». A rischiare sarebbe il Senato dove già il Governo ha ben pochi voti di maggioranza, se escludiamo l’astensione (tutta da verificare) di Fratelli d’Italia. A non convincere poi la gestione intera del M5s di due non eletti come Davide Casaleggio e Rocco Casalino: «Non firmeremo fiducie in bianco ma Luigi non è in discussione al momento. Dobbiamo solo liberarlo dall'abbraccio mortale dello staff. Solo così potrà dimostrare di essere un vero leader», spiega ancora la Corda. (agg. di Niccolò Magnani)

GIURAMENTO E FIDUCIA

E’ finalmente nato il governo MS5-Lega. L’intesa fra le parti in gioco è stata raggiunta nella giornata di ieri, dopo 88 giorni dal voto dello scorso 4 marzo, e dopo la più lunga crisi della storia della nostra Repubblica. Alla fine Di Maio, Salvini e il presidente Mattarella hanno trovato l’intesa dopo che Paolo Savona è stato spostato dall’Economia agli Affari Europei. A quel punto è ripartita veloce la macchina organizzativa, e in poche ore è arrivata la fatidica fumata bianca: Cottarelli ha lasciato l’incarico, Giuseppe Conte poco prima delle 22 è tornato a ricoprire il ruolo di Premier, e il governo gialloverde ha preso il via. «Lavoreremo con determinazione per migliorare le condizioni di vita di tutti gli italiani – ha detto il professore di Firenze al Quirinale, dopo la lettura dei Ministri - si è concluso un itinerario complesso, buon lavoro a tutti». Significativo anche il discorso di congedo di Cottarelli: «È stato un onore, per me, lavorare al servizio del Paese. Non è più necessario un esecutivo tecnico. La soluzione di un governo politico è di gran lunga la migliore». L’economista si è quindi scusato con i giornalisti per il silenzio delle ultime ore, frase accolta dagli applausi.

LA LISTA DEI MINISTRI

Già presentata la lista dei ministri, 18 professionisti di cui 5 donne, leggasi la Grillo alla Salute, l’avvocato Bongiorno alla Pubblica Amministrazione, la Trenta alla Difesa, la Stefani agli Affari regionali e le Autonomie, e infine, la Lezzi come Ministro per il Sud. Matteo Salvini e Luigi Di Maio oltre ad aver ottenuto la titolarità rispettivamente dell’Interno e dello Sviluppo Economico, anche i vice-Premier. Che qualcosa stesse cambiando lo si era capito da giovedì mattina, momento in cui il leader della Lega ha fatto un passo indietro su Savona per il bene generale, e per far ripartire l’Italia. A quel punto è stato tutto un percorso in discesa, anche perché le due coalizioni avevano pronta da giorni la lista dei Ministri. Oggi alle ore 16:00 ci sarà il giuramento. QUI LA LISTA COMPLETA DEI MINISTRI DEL GOVERNO CONTE

