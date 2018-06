Jean-Claude Juncker, le frasi sull’Italia/ “Lavorino di più e siano meno corrotti”, la traduzione è sbagliata

Jean-Claude Juncker, un caso le frasi sull’Italia: “Lavorino di più e siano meno corrotti”. Ma la traduzione delle dichiarazioni del presidente della commissione europea è sbagliata

In queste ultime ore è scoppiato un caso con protagonista il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Durante la conferenza stampa tenutasi ieri a Bruxelles, “New Pact for Europe”, il numero uno della CE ha commentato l’attuale situazione politica italiana, rilasciando delle frasi che sono state tradotte male, o forse travisate, da diversi organi di informazione. Il primo che le avrebbe pubblicate sarebbe stato il Guardian, noto tabloid britannico, che ha scritto: «Juncker: gli italiani devono lavorare di più ed essere meno corrotti». A cascata, le parole sono state quindi riprese dalle agenzie di stampa italiane, e poi dai vari quotidiani online, generando polemiche e indignazione. A un certo punto è intervenuto anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, chiedendo una smentita allo stesso Juncker.

IL PRECEDENTE DI OETTINGER

Peccato però che il presidente della Commissione europea non abbia mai proferito quelle dichiarazioni. A svelarlo è il Post, che stamattina pubblica le reali dichiarazioni rilasciate, dal tono decisamente differente rispetto a quello accusatorio di ieri: «Gli italiani devono prendersi cura delle regioni povere dell’Italia – ha detto - questo significa più lavoro; meno corruzione; serietà. Li aiuteremo come abbiamo sempre fatto. Ma non si deve giocare a caricare di responsabilità l’Unione Europea. Un paese è un paese, una nazione è una nazione. I paesi vengono prima, poi viene l’Europa». Una cosa simile era accaduta soltanto pochi giorni fa, quando il commissario europeo per il bilancio, Gunther Oettinger, rilasciò alcune dichiarazioni poi tradotte liberamente dal giornalista che lo aveva intervistato, e quindi riprese dai giornali italiani.

