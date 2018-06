Matteo Renzi: "In bocca al lupo al Governo"/ "Il Pd è un'altra cosa e lo dimostrerà"

Matteo Renzi: "In bocca al lupo al Governo", questo il messaggio dell'ex segretario del Pd al premier Giuseppe Conte dopo il giuramento del nuovo consiglio dei ministri

Matteo Renzi: "In bocca al lupo al Governo", così su Facebook l’ex segretario del Partito Democratico, pronto a fare opposizione senza sconti all’esecutivo “del cambiamento” targato Movimento 5 Stelle-Lega. Sottolineando la diversità dei dem rispetto all’alleanza giallo-verde, l’ex primo ministro ha scritto un lungo post su Facebook: “Dopo 90 giorni di polemiche, il Paese ha finalmente un nuovo Governo. Noi siamo un'altra cosa rispetto alla maggioranza che compone questo esecutivo, radicalmente un'altra cosa. E mostreremo in Parlamento come si possa fare l'opposizione in modo civile”. Matteo Renzi ha poi voluto augurare buona fortuna al nuovo consiglio dei ministri: "Ma questo non ci impedisce oggi di fare un grande in bocca al lupo al nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla sua squadra. Grazie al Governo uscente, guidato da Paolo Gentiloni, per la serietà dimostrato e per il lavoro fatto. Il principio democratico dell'alternanza e del rispetto istituzionale è per noi un punto cruciale. Viva l'Italia e viva la Festa della Repubblica".

RENZI ASSENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA

Esponente di punta del Partito Democratico, Matteo Renzi non ha preso parte alla manifestazione indetta oggi dai dem a Roma. Inizialmente convocata per sostenere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’annuncio di impeachment di Luigi Di Maio, la manifestazione si è tenuta ugualmente e vi hanno preso parte molti pezzi grossi: dal segretario reggente Maurizio Martina a Carlo Calenda, passando per Dario Franceschini e Andrea Orlando. Matteo Renzi però, come sottolineato da Repubblica, è in partenza per la Cina e aveva anche sottolineato l’inutilità dell’iniziativa: “Che senso ha fare una manifestazione del genere se i 5 Stelle hanno ritrattato l’impeachment?”. Tensione che resta alta in casa Pd, con Renzi che continua ad essere nel mirino dell’opposizione: “Avviso importante per gli spettatori: i popcorn sono finiti, verranno sostituiti da maxi-confezioni di Maalox”, questo lo sfottò dell’esponente pentastellata Paola Taverna su Twitter.

