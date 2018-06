Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega/ Video, l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio

Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento

Governo Conte (LaPresse)

Governo Giuseppe Conte, le ultime notizie sull’esecutivo composto da Movimento 5 Stelle e Lega. Dopo circa novanta giorni di trattative, passi in avanti e frenate improvvise, è nato l’esecutivo definito “del cambiamento”: Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno trovato l’intesa su tutto e, dopo aver stilato la lista dei ministri, hanno dato il via al nuovo governo. Dopo lo stop improvviso per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Paolo Savona al Ministero dell’economia e l’incarico affidato all’economista Carlo Cottarelli, M5s e Carroccio hanno raggiunto l’accordo per dare all’Italia un nuovo esecutivo, superano l’ultimo ostacolo. Ok del Capo dello Stato e ieri, alle 16.00, al Quirinale il premier Giuseppe Conte e tutti i ministri hanno prestato giuramento di fronte a Sergio Mattarella. E non sono mancati gli spunti interessanti…

L'INCONTRO SAVONA-MATTARELLA E L'INTESA SALVINI-DI MAIO

Grande attesa, nel corso del Giuramento sulla Costituzione, per l’incontro tra Paolo Savona (spostato dal ministero dell’Economia a quello degli Affari Europei) e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di aver posto il veto nei suoi confronti per le sue esternazioni anti-euro e anti-Ue. Nonostante la tensione degli ultimi giorni, l’incontro tra i due esperti politici è stato molto cordiale: una stretta di mano tra i sorrisi, simbolo della capacità di due uomini responsabili di mettere l’Italia e il bene del Paese al primo posto. E tra le chicche della giornata di ieri c’è anche l’intesa sempre maggiore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vice-presidenti del Consiglio. Protagonisti della trattativa serrata, i leader di Movimento 5 Stelle e Lega hanno chiacchierato e scherzato poco prima dell’inizio del giuramento al Quirinale, una alchimia che non è passata inosservato e che ha testimoniato come le trattative abbiano raggiunto un esito positivo grazie a questa sinergia ottima.

L'OPPOSIZIONE E' PRONTA

Il Governo del cambiamento Movimento 5 Stelle-Lega è ufficialmente partito, ma sa di trovarsi di fronte una opposizione che non ha intenzione di fare sconti. Se Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha dichiarato di astenersi al voto di fiducia e di valutare provvedimento per provvedimento l’operato dell’esecutivo giallo-verde, il Partito Democratico ha già annunciato di essere pronto a fare una opposizione senza sconti. Questo il commento del segretario reggente Maurizio Martina: “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro per il Paese in alternativa, un’alternativa popolare e concreta: non faremo sconti a questo Governo. Un esempio concreto: Trump mette i dazi sull’acciaio e sull’alluminio europeo, il rischio negativo di ricadute concrete su imprese italiane è evidentissimo, cosa fa il governo italiano? Difende i dazi di Trump o i lavoratori di Terni”. Sullo stesso tono Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia: “Forza Italia sarà molto rigorosa nell'opporsi a tutto quello che riteniamo non positivo per l'Italia e gli italiani. Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà. Per questo noi non possiamo che votare 'no' alla fiducia a questo Governo”.

