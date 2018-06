Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro/ Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”

Luigi Di Maio, Ministro del lavoro e dello sviluppo economico - LaPresse

Torna nuovamente allo scoperto Luigi Di Maio, e questa volta il leader del Movimento 5 Stelle lo fa nelle nuove vesti di Ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Attraverso la pagina personale Facebook, come già fatto spesso e volentieri in un recente passato, il rappresentante dei grillini si è soffermato in particolare sulla materia che gli compete, ovvero, il rilancio del lavoro in Italia nonché delle imprese. Si comincia parlando del Jobs Act, una riforma che il nuovo governo vuole rivedere per rendere i lavoratori meno precari: «Il Job Act va rivisto – afferma Di Maio - c'è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre».

“VANNO RILANCIATI I CENTRI PER L’IMPIEGO”

Va di pari passo a questo obiettivo, il rilancio dei Centri per l’impiego, che secondo il neo-Ministro: «hanno bisogno di più personale, di più risorse e di una filosofia diversa dove c'è lo Stato che mi consiglia su cosa formarsi in attesa che arrivi una proposta di lavoro». Quindi si parla più specificatamente degli aiuti che il governo intende dare alle imprese, ed in particolare a quei piccoli-medi imprenditori che più hanno risentito della crisi degli ultimi anni: «Tra le iniziative da affrontare subito, nel breve medio e lungo periodo, ci sono il via allo spesometro, al redditometro, alle spese di settore. Poi dobbiamo portare avanti delle politiche industriali, con investimenti nell'auto elettrica».

