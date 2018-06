Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video, Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo

Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato

02 giugno 2018 Silvana Palazzo

Manifestazione M5s a Roma (Foto: LaPresse)

Manifestazione del MoVimento 5 Stelle a Roma nello stesso giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica. Gli attivisti pentastellati sono stati convocati alle 19 in piazza Bocca della Verità, dove ci sarà anche Beppe Grillo, colui che ha fondato il movimento con Gianroberto Casaleggio. Quella che doveva essere la manifestazione con cui lanciare l'impeachment contro il capo dello Stato Sergio Mattarella si è trasformata invece nella festa del MoVimento 5 Stelle per la conquista del governo. «Oggi alle 19 ci vediamo in piazza della Bocca della verità a Roma per festeggiare la nascita del Governo del Cambiamento. È un momento storico importantissimo per l'Italia, ma anche per il MoVimento 5 Stelle. Siamo nati nel 2009, siamo entrati nei comuni, siamo entrati in Parlamento nel 2013, in Parlamento Europeo nel 2014 e ora, neppure 10 anni dopo, siamo al governo del Paese», il messaggio pubblicato sul blog del M5s. Inizialmente è stato invocato l'impeachment contro il presidente Mattarella, che aveva posto il suo veto sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia, facendo naufragare il governo Conte. Da qui la decisione di scendere in piazza. Poi però lo strappo istituzionale è stato ricucito e quindi la manifestazione di protesta si è trasformata in una festa. Clicca qui per seguire la manifestazione dalle 19 in diretta video.

MANIFESTAZIONE M5S: DA ANTI-MATTARELLA A FESTA

Dalla rabbia ai sorrisi distesi, dalla manifestazione minacciosa alla festa con la nuova squadra. La giravolta del MoVimento 5 Stelle e di Luigi Di Maio è stata notevole quanto sorprendente. La mobilitazione si trasforma: «Siamo la squadra del Movimento 5 Stelle nel governo del cambiamento e siamo al vostro servizio. Ci vediamo domani (oggi, ndr) alle 19 a Roma in piazza della Bocca della verità per festeggiare tutti insieme» scrive su Facebook il neoministro del Lavoro e del Mise. «Oggi in piazza ci sarà Beppe, ci sarà Davide Casaleggio, ci sarà Luigi Di Maio con i ministri del MoVimento 5 Stelle nel governo del cambiamento. Ognuno di loro vi racconterà cosa faremo al governo del Paese per la qualità della vita degli italiani. Oggi è importante esserci per essere testimoni della Storia. Sta iniziando ufficialmente la Terza Repubblica» scrive invece il MoVimento 5 Stelle. Non ci sono conferme ufficiali, ma è ipotizzabile che l'evento verrà trasmesso in diretta attraverso i canali social M5s, da YouTube a Facebook, dove tra l'altro è stato rilanciato l'invito a tutti i militanti.

VIDEO MANIFESTAZIONE M5S

© Riproduzione Riservata.