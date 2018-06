Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca, "siamo storicamente dalla parte del Governo"

Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria

Sergio Marchionne (LaPresse)

Sergio Marchionne punge Luigi Di Maio: "E’ di Pomigliano e non usa Fiat”, questa la stoccata dell’amministratore delegato di Fca al leader politico del Movimento 5 Stelle e nuovo ministro del Lavoro. Protagonista del profondo rinnovamento della Fiat, il dirigente d’azienda italiano naturalizzato canadese ha lanciato una frecciatina nei confronti dell’esponente pentastellato nativo di Pomigliano, dove è presente un importante stabilimento della Fiat: “Ho notato in tv l'altro giorno - le sue parole a margine del Capital markets day - Di Maio che andava in giro con una Renault. Mi stavo domandando quale parte dello stabilimento di Pomigliano la produce. Non credo che la facciamo noi”. Ha poi proseguito Marchionne, come riportato da Diario del Web: "Uno che nasce a Pomigliano con uno stabilimento di quelle dimensioni là vicino a casa... Io sarei andato in giro con una Panda dalla mattina alla sera".

SERGIO MARCHIONNE SUL NUOVO GOVERNO

L’amministratore delegato di Fca ha poi commentato la nascita del nuovo governo M5s-Lega, guidato da Giuseppe Conte: “C’è un nuovo esecutivo ed è già un passo in avanti. Noi siamo sempre stati filogovernativi: voi scegliete, noi ci adattiamo”. Un no comment invece sul nuovo ministro dell’economia, il professore Giovanni Tria: “Non lo conosco, non posso esprimere una opinione”. Ieri Marchionne ha illustrato il nuovo piano industriale di Fiat Chrysler e, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha una idea ben precisa su ciò che dovrà fare la Fiat nel prossimo periodo: attuare quanto fatto negli ultimi due anni sugli Stati Uniti, ovvero riconvertire le fabbriche del gruppo a una produzione che garantisca maggiori margini. E molto dipenderà anche dal lavoro del nuovo governo, nel cui contratto stipulato non è presente in maniera sufficiente il piano legato all’industria. Nonostante ciò, Marchionne è sempre più intenzionato a seguire un piano di riconversione industriale e la potenza della sua azienda nel nostro Paese potrebbe avere sviluppi da monitorare con grande attenzione…

