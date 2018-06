SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ La Lega di Salvini vola al 28,5%, cala M5s: Forza Italia sempre più giù

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Sondaggi elettorali politici, oggi 2 giugno 2018: Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani a quasi tre mesi di distanza dalle ultime elezioni politiche. Nel corso delle ultime settimane il quadro politico è mutato: ieri ha preso il via il Governo targato Lega-Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico ha annunciato una dura opposizione e anche Forza Italia ha annunciato che voterà contro i provvedimenti giallo-verdi non in linea col programma di Centrodestra. Ancora tutta da valutare la posizione di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Realizzato tra mercoledì e giovedì, il sondaggio è sorprendente: innazitutto si registra un aumento del 4,3 per cento dell’area grigia costituita da incedisi e astensionisti, un gruppo che raccoglie oltre due milioni di elettori che non hanno preso una posizione sulle vicende delle ultime settimane e si sentono ancora disorientati.

VOLA LA LEGA, GIU M5S E BERLUSCONI

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli premia ancora una volta Matteo Salvini e la Lega: il Carroccio, che alle elezioni del 4 marzo 2018 si fermò al 17,5 per cento, si attesta al 28,5 per cento. Una crescita di undici punti che porta i verdi ad un passo dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati, guidati da Luigi Di Maio, sono scesi nel gradimento degli italiani: 30,1 per cento, calo di 2,5 punti percentuali rispetto alla metà di maggio. Lieve balzo in avanti per il Partito Democratico, con i del che si attestano al 19,2 per cento, mentre è ormai esponenziale il crollo di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è oggi al 9 per cento, in calo del 3 per cento rispetto al precedente sondaggio e del 5 per cento rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018. E c’è di più: secondo lo studio, l Lega beneficia di una elevata fedeltà al voto, con il 92 per cento degli elettori che oggi confermerebbe il voto al Carroccio, a differenza del Movimento 5 Stelle: solo il 76 per cento degli elettori pentastellati confermerebbe la scelta di tre mesi fa.

