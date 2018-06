COME SI VOTA, BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative, scheda elettorale: gli errori da evitare

Come si vota ai ballottaggi, Elezioni Comunali 2018: amministrative comuni e scheda elettorale, al voto 14 capoluoghi di provincia, rebus sull'affluenza

23 giugno 2018

ELEZIONI COMUNALI 2018, TUTTI GLI ERRORI DA EVITARE

La procedura di votazione ai ballottaggi di domani, domenica 24 giugno, è in teoria molto più semplice rispetto a quella del primo turno. Nonostante ciò, ci sono alcune accortezze da seguire per non rischiare che il voto venga annullato. La presenza dei simboli delle liste potrebbe, ad esempio, spingere l'elettore ad esercitare il cosiddetto voto disgiunto, che è previsto al primo turno ma non al ballottaggio. La scheda elettorale sarà molto più semplice: a destra il nome di un candidato sindaco con le liste che lo appoggiano, a sinistra il nome del rivale, anche lui con le liste che lo sostengono. In teoria l'elettore ha solo un'opzione: mettere una croce nel rettangolo dove è contenuto il nome del candidato sindaco che intende votare, ma è considerato valido anche il voto in cui c'è una croce fuori dallo spazio contenente il nome del candidato, quindi su una o più liste collegate. Valido è anche il voto con il segno sul nome del candidato sindaco e su una o più liste collegate. In entrambi i casi il voto viene dato al candidato sindaco corrispondente. Non è invece possibile votare una lista che non rientri tra quelle che sostengono il candidato segnato. Visto che la scelta sulle liste è stata già effettuata al primo turno, in questo caso non sarebbe chiara la scelta dell'elettore tra i due aspiranti sindaci. (agg. di Silvana Palazzo)

ORARIO APERTURA DEI SEGGI

Come si vota ai ballottaggi, Elezioni Comunali 2018: domani, domenica 24 giugno 2018, si torna alle urne dopo il primo turno del 10 giugno 2018. Sono quattordici i comuni capoluoghi di provincia in cui si ritorna al voto, una percentuale alta rispetto ai venti di appena due settimane fa: Siena, Pisa, Massa, Imola, Ancona, Ragusa, Messina, Sondrio, Teramo, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Imperia. In totale, invece, sono settantacinque i comuni sopra i 15 mila abitanti che andranno alle urne per non aver raggiunto il 50 per cento più uno dei voti alla prima occasione. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 7.00, per chiudersi alle ore 23.00: attesi riscontri sull'affluenza, con il timore che possa drasticamente calare dopo i buoni risultati ottenuti recentemente. Come accaduto al primo turno, la scheda elettorale resta una sola: si presenterà con due grossi rettangoli in cui saranno riportati il nome dei candidati che sono stati più votati al primo turno con i simboli delle liste che li sostengono.

COME SI VOTA AI BALLOTTAGGI?

Nonostante sia raccomandabile esprimere il proprio voto facendo una “x” sul nome del candidato sindaco, è possibile tracciare un segno su uno dei simboli delle liste collegate al sindaco: in questo caso il voto sarà cosniderato valido, così qualora il segno fosse tracciato sia sul candidato che su uno o più simboli delle liste. Il voto sarà considerato non valido se l’elettore barrerà un candidato sindaco e una lista collegata al suo rivale. Per contrastare eventuali bufale che circolano sul web, potrà recarsi alle urne anche chi non è andato a votare al primo turno 10 giugno 2018: sarà necessario avere con sé la propria tessera elettorale e un documento di identità valido. Chi ha smarrito la tessera o ha terminato gli spazi per i timbri, è possibile richiedere una tessera nuova presso gli uffici elettorali del proprio Comune. Sarà eletto come nuovo sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti, senza alcun tipo di percentuale minima da superare.

