Ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative risultati diretta: Zone Rosse affluenza su (ultime notizie)

Diretta Ballottaggio Elezioni Amministrative 2018: risultati Comunali e ultime notizie. Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno

24 giugno 2018 - agg. 24 giugno 2018, 16.32 Niccolò Magnani

Ballottaggi Elezioni Comunali 2018 (LaPresse)

Secondo le prime stime analizzate da YouTrend sulla prima parte del voto ai Ballottaggi delle Amministrative, si registra sì il calo dell’affluenza generale rispetto al primo voto ma non in maniera omogenea in tutto il territorio al voto. Ad esempio in Toscana e nelle “Zone Rosse” il voto tiene in maniera assai opposta al resto del Paese con Pisa e Siena che vedono alzarsi l’affluenza invece che diminuire dopo la complicata sfida al primo turno tra Centrodestra e Centrosinistra. Sono le zone anche più importanti da guardare per i risultati a partire dalle 23 di questa sera visto che il Pd - dopo la vittoria al primo turno a Brescia - cerca conferme in queste Comunali dopo la crisi stagnante a livello nazionale. Occhi puntati poi sul Movimento 5 Stelle: tanto per le eventuali scelte del proprio elettorato nei tanti capoluoghi dove non è riuscito ad arrivare ai ballottaggi, quanto nei pochi Comuni dove invece è in lizza per la poltrona di sindaco. In particolare, Avellino è uno dei tre capoluoghi in cui i candidati di DI Maio hanno raggiunto il secondo turno nonostante siano in vantaggio contro il candidato del Centrosinistra Nello Pizza: partono dietro anche a Terni, mentre i grillini sono in vantaggio invece a Ragusa dopo i risultati sorprendenti del primo turno.

Qui le ultime notizie per Ballottaggi Elezioni Amministrative 2018: affluenza - come si vota - sondaggi. Qui i risultati Comunali: centro Nord (Sondrio, Imperia, Ancona) - Centro (Siena, Pisa, Terni) - Sud (Ragusa, Messina, Brindisi)

LE ALLEANZE AL VOTO

Dopo le ore 12 il dato sull’affluenza alle Elezioni Comunali ha segnato un netto calo rispetto al primo turno nei 75 Comuni al voto in questi ballottaggi: il 15,54% di averti diritto al voto si sono recati alle urne, calando di circa 4 punti percentuali rispetto ai risultati parziali di due settimane. Nel frattempo, mentre proseguono le operazioni di voto nelle principali sedi elettorale di queste Amministrative, emergono alcuni dettagli riguardo alla situazione delle alleanze nei vari capoluoghi in corsa per questo secondo turno. Voti “liberi” a Sondrio e Ancona, dove sono stati esclusi apparentamenti ufficiali: a Pisa, dove la battaglia tra Michele Conti e Andrea Serfogli è serrata dopo il primo turno, il primo ha ricevuto l’endorsement del candidato Latrofa mentre il Centrosinistra ottiene l’apparentamento di tre liste civiche che facevano capo ai candidati Veronese e Zippel. Ago della bilancia sul M5s che potrebbe scegliere la Lega condannando il Pd alla sconfitta, anche se non vi è nulla di ufficiale in senso stretto. A Siena invece il Centrosinistra di Valentini sembra in vantaggio su De Mossi visto che l’ex sindaco Piccini ha già fatto sapere che sosterrà l’attuale primo cittadino del Pd.

IL MESSAGGIO DI SALVINI

Oggi è il grande giorno: in programma in 75 Comuni i ballottaggi delle elezioni Comunali 2018: in diverse piazze rinominate si sceglierà il nuovo sindaco e i suoi consiglieri, un dato locale ma che sarà molto importante a livello nazionale. Come vi abbiamo riportato, il centrodestra è in vantaggio nella maggior parte delle città ma nonostante ciò i leader hanno fatto una campagna elettorale senza risparmiarsi. Tra loro, Matteo Salvini: il ministro dell'Interno ha chiuso la campagna elettorale in Toscana e, ieri, ha scritto un messaggio su Facebook per ringraziare chi lo sostiene: "Le prime volte che sono venuto in Toscana bastava un bar, oggi riempiamo le piazze. Sempre coi piedi per terra, ma con chiarezza e coerenza si cresce! Se questa domenica, nei comuni al ballottaggio per il sindaco, riusciremo a mandare a casa Pd e sinistra, se ne accorgeranno anche in Europa, statene certi. Conto su di voi, riprendiamoci il nostro Paese. #primagliitaliani". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018

Le Elezioni Comunali arrivano così al Secondo Turno per decretare nei 75 Comuni rimasti dalla “partita” delle Amministrative 2018 del 10 giugno scorso, quale candidato sindaco potrà festeggiare il trionfo nei Ballottaggi. Ricordiamo che il secondo turno è previsto solo per i Comuni medio-grandi che hanno visto due settimane fa un arrivo al fotofinish senza che nessun candidato sindaco superi il 50% più uno dei voti. Di questi 75 Comuni al voto oggi per decretare sindaco e nuovo Consiglio Comunale (con in ballo gli ultimi premi di maggioranza che definiranno i seggi in giunta), 14 sono capoluoghi di provincia: il Centrodestra è certamente la coalizione uscita nel miglior modo dalle Amministrative del 10 giugno, vincendo nella gran parte delle sfide con un doppio risultato. La crescita interna della Lega di Salvini, autentico vincitore della sfida interna con Forza Italia e Fratelli d’Italia; in secondo luogo, la messa in “angolo” del Movimento 5 Stelle che è uscito ancora una volta con le ossa rotte da un appuntamento elettorale territoriale, mentre resta fortissimo ancora a livello nazionale (con Di Maio al Governo proprio con la Lega di Salvini, ndr). Il Pd, dopo la crisi degli ultimi mesi, ha tenuto “botta” portando a casa un’ottima vittoria a Brescia con il sindaco Del Bono confermato e tenendo nei Comuni delle zone Rosse, andando però quasi sempre a ballottaggio e rischiando grosso contro i candidati del Carroccio-Cdx.

ELEZIONI COMUNALI 2018, 14 CAPOLUOGHI: CHI È IN VANTAGGIO?

75 Comuni al voto, 14 Capoluoghi con una situazione “sbilanciata” decisamente verso il Centrodestra, stando ai risultati del Primo Turno: ufficialmente non sono stati fatti apparentamenti tra le principali forze nazionali, ma è noto che poi a livello locale spesso alcuni gruppi di voti si spostino verso il tal candidato, anche in maniera inaspettata. Al netto di queste ulteriori modifiche, i dati in mano all’apertura delle urne ci consigliano una situazione di 9 a 4 per il Centrodestra nelle città più importanti al voto, con il Movimento 5 Stelle in vantaggio in un solo Comune, Ragusa (con Antonio Tringali avanti su Peppe Cassì). Per quanto riguarda i 9 Comuni con “tendenza” più spostata versa Lega-Forza Italia, si conta Sondrio con Marco Scaramellini davanti a Nicola Giugni; poi Teramo, con Giandonato Morra che sfida il Csx di Gianguido D’Alberto e Viterbo con il vantaggio di Giovanni Maria Arena contro Chiara Frontini (lista civica). Avanti il Centrodestra anche a Pisa (Michele Conti contro Andrea Serfogli), a Brindisi (Roberto Cavalcera contro Riccardo Rossi del Csx) e soprattuto a Terni (Leonardi Ladini al 49,7% al primo turno, ad un passo dalla vittoria contro Thomas De Luca) e Siracusa, con Paolo Reale davanti a Francesco Italia. Al Centrosinistra resta il vantaggio a Siena, con Bruno Valentini contro Luigi De Mossi, ad Avellino, con Nello Pizza davanti al grillino Vincenzo Ciampi; infine, Ancona (Valeria Mancinelli davanti Stefano Tombolini) e Massa con Alessandro Volpi in vantaggio su Francesco Persiani. Discorso a parte invece la situazione a Imperia, dove in vantaggio c’è l’ex ministro Cdx Claudio Scajola che si scontra con il suo passato, ovvero il Centrodestra di Luca Lanteri (Forza Italia).

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGI COMUNALI: COME SI VOTA

Urne aperte dalle 7 alle 23 anche per questi Ballottaggio Comunali di domenica 24 giugno: le operazioni di voto saranno le medesime per il primo turno, con la semplicità in più che si vota solo tra due nomi indicati sulla scheda elettorale. Non ci sono candidati consiglieri, non vi sono altri candidati sindaco e la scelta da porre dentro l’urna è semplicissima: due nomi, due liste e una croce nel riquadro preferito da apporre, tutto qui. I dati sull’affluenza alle urne saranno disponibili alle ore 12.00, 19.00 e 23.00 di domenica 24 giugno, e i risultati saranno consultabili attraverso il sito www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it. Per tutta la giornata di oggi e domani sul nostro quotidiano sarà possibile seguire in diretta ogni aggiornamento, affluenza e i primi exit poll con dati reali con risultati annessi: a livello televisivo, come sempre i canali All news dedicheranno lo speciale “Amministrative 2018” dalle ore 23 in poi, da Rai News24 a Sky Tg24 fino a TgCom24. In tutti questi casi è disponibile anche la diretta video streaming sui canali online dedicati, in modo da non perdere alcun passaggio dello spoglio elettorale.

QUI TUTTI I RISULTATI E GLI ELETTI DEL PRIMO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2018

